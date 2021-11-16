Будущих имамов обучают в областной центральной мечети «Кызылжар»

Каждая буква Корана, даже без понимания смысла слова священной книги, вносит огромной вклад в реестр поступков мусульманина. Поэтому знать арабский алфавит для тех, кто хочет познать духовный мир ислама, нужно обязательно. Чтением и письмом здесь владеют большинство обучающихся. Среди них и Самат Машиков. С азами, так называемого таджвида, 33-летнего мужчину ознакомил отец. Увлёкшись, Самат продолжил обучение самостоятельно. О некоторых деталях узнал, работая охранником в одной из областных мечетей. Там же он и услышал о краткосрочных курсах.

Самат Машиков:



— Буквам нас обучили в первый день занятия. Теперь же мы здесь учимся правильному произношению сур из Корана. Многие, как и я, их здесь знают. Однако, важно уделить внимание именно правильному произношению. Над этим мы и работаем.

Обновить свои знания об исламе, узнать о качествах имама и его роли в обществе, а также задать интересующие вопросы. Всё это можно за три дня курсов. Воспользовались этой возможностью около 20-ти североказахстанцев. Однако, имамы напоминают, что обучиться духовной сфере можно и вне семинаров. Двери священного дома открыты для всех желающих.

Мухаммадсолих Мирзаев, преподаватель областной центральной мечети «Кызылжар»:



— Главная цель курсов — это обучить правильным направлениям религии. Получать знания лучше из проверенных источников. После завершения этих курсов, в скором времени, будет набираться новая группа слушателей. Делается это для того, чтобы увеличить число образованных имамов. Сейчас, к сожалению, в области имеется нехватка священнослужителей.



После трёхдневных курсов обучившихся ждёт итоговый экзамен. Проводить его будет специальный представитель Духовного управления мусульман страны. После удачного тестирования им вручат сертификаты, а некоторых и вовсе ждёт новое рабочее место в рядах имамов в мечетях области.

Жанель Бисенбаева