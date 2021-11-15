Жители с.Уялы жалуются на проблемы с водой и холод в школе

«Расширение улицы Жумабаева губит мой бизнес». С таким заявлением к акиму области обратился предприниматель Дамир Мамедов. В следующем году, когда начнут обустраивать тротуар, бизнесмен потеряет парковку возле своих кафе и автомойки.

Дамир Мамедов, предприниматель:



— Фактически вся моя парковка попадает под расширение дороги, под пешеходов.

Без парковки и не смогу реализовать данный объект. Никому не нужны кафе и автомойка без места парковки.



Расстояние от заведения до дороги 14 метров. Для тротуара требуется земельный участок шириной 5 метров. Местные власти предложили предпринимателю два пути решения.

Аскар Хабибулин, заместитель акима г.Петропавловска:



— Первый — это выкуп 5 метров земельного участка отвода и предоставление вам сбоку с левой стороны, где снос произведен, земельный участок.



Второй — выкуп участка по рыночной стоимости. Варианты неплохие, соглашается бизнесмен. Но переживает, что его заведение будет угрожать безопасности пешеходов. Якобы, снег и сосульки с крыши могут падать на тротуар. С этой теорией будут разбираться специалисты. Кумар Аксакалов поручил профильным ведомствам выехать на место, произвести расчет и вынести вердикт. Разберутся и с парковкой, чтобы предложенные варианты были удобны для предпринимателя, и тот не понёс убытки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Наша задача — чтобы и вы работали, и ваш бизнес работал. И вместе с тем мы должны решить задачу по расширению улицы М.Жумабаева. Поэтому здесь вопрос совместных компромиссов.



Зайра Газизова на приёме граждан от всего села. В Уялах Акжарского района нет чистой питьевой воды. В прошлом году по деревне поставили колонки, говорит жительница, но, пока что железные конструкции бесполезны и вызывают только негодование. За водой сельчане идут к скважине, единственной точке доступа к живительной влаге. Пригодной к использованию солёную воду делает пункт очистки. Но и он подводит, бывало, насосы выходили из строя.

Канат Калиев, аким Акжарского района:



— В своё время 7 сёл нашего района получала воду из России. На сегодня во всех 7 сёлах такая проблема. С 2000 года срок работы очистных сооружений истёк. Каждый год по 2-3 мы меняем глубинные насосы.

Сейчас идут переговоры с «Есиль су». Эти 7 сёл, 5 из которых считаются перспективными, планируют включить в очередь в рамках реконструкции группового водопровода. На днях закончат разработку ПСД. Шансы на то, что в сёла воду проведут, высокие. Но, о сроках говорить специалисты не решаются. Пока что Кумар Аксакалов поручил провести ремонт оборудования на скважине. Так у сельчан будет чистая питьевая вода, пока они ждут водопровод. Есть у жителей этого села и другая проблема.

Зайра Газизова, жительница с.Уялы, Акжарский район:



— В школе холодно. Во время ремонта там поменяли батареи. Вместо чугунных пластиковые поставили. Стало холодно. Дети мерзнут. Мы со страхом ждём зиму.

Ремонт сделали в прошлом году. Но уже весной текущего протекла кровля. Из-за этого пластиковые трубы отопления деформировались.

Канат Калиев, аким Акжарского района:



— Весной мы сразу же обратились в суд. Иск был удовлетворен. Но в этом году подрядчик обратился в суд с апелляционной жалобой. Пока решение не принято. Но, они приезжали по нашей просьбе, устраняли. На сегодня в школе тепловой режим в нормальном состоянии. Тепло в школе, проблемы только по этим трубам. Они деформированы, но тепло есть.



Кумар Аксакалов сказал, что акимат области возьмёт этот вопрос на контроль. Подрядчик, по вине которого протекла кровля, обязан восстановить трубы. Также, если суд докажет вину, следует привлечь его к санкциям за недобросовестную работу.

Обратились к акиму области и от союза ветеранов Афганистана.

Эрик Таттыбаев, председатель союза ветеранов Афганистана и локальных войн по СКО:

— Хотелось бы попросить о единовременной социальной помощи к памятной дате 15 февраля — день вывода советских войск из Афганистана. С 15 МРП, о которых мы попросили, до 35 МРП помогли бы нашим ветеранам в тяжёлое положение. Из 1,5 тысяч ребят, которые уходили из СКО, в живых сейчас осталось только 687.



35 МРП — это чуть больше 100 тысяч тенге. То есть нужно из бюджета дополнительно выделить 50 млн тенге.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Сейчас будет формирование бюджета следующего года. Надо смотреть на наши возможности. Я хотел бы это сделать. Но, надо смотреть на финансовые возможности. Категорично не могу сказать. Нужно считать с финансистами.

Этот вопрос по поручению главы региона поднимут во время формирования бюджета 2022 года. Обращение ветеранов будет на контроле аппарата акима области.

Айгерим Мукашева