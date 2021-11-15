ВК «Kuanish» уступил «Altay»

Спорт

23:42 15 Ноября 2021

Игра началась напряжённо. Преимущество с первых минут матча взяли в свои руки усть-каменогорцы. Они хорошо выступают как в атаке, так и в обороне. По итогу первый сет завершился со счётом 15:25.

Елена Самойлова, игрок ВК «Kuanish»:

В первом периоде чуть-чуть не хватило приёма. Но был настрой. Будем стараться, будем надеятся на то, что мы сможем победить этого соперника. Он нам по силам.

После перерыва сценарий 1-й партии повторяется. Приоритет явно на стороне гостей. Они умело используют различные комбинации во время игры и увеличивают счет.

Волейбольный клуб «Altay» выигрывал и во 2-й, и в 3-й партиях, оборачивая судьбу матча в свою пользу. Стоит отметить, что в этом году местная сборная обновилась на 80%. «Много новичков. Они не смогли полностью проявить себя в сегодняшней игре», — говорит старший тренер Азамат Есимов.

Азамат Есимов, старший тренер ВК «Kuanish»:

Что не получилось: сыгранности, команды. Команда новая, связки новые. Сыгранности н6е получается, взаимопонимания не хватает. Думаю, что в дальнейшем будем получше выстпуать на иогре с «Алтаем».

Волейбольный клуб «Kuanish» в рамках 1-го тура уже провёл одну встречу. Там девушки одержали победу над «Altay-2». Всего в соревнованиях принимают участие 9 команд. Сборные будут играть между собой до 19 ноября.

Диана Салихова

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