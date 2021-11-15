В Петропавловске начали уборку снега

Механизированную уборку снега с проезжей части городских улиц начали на прошлой неделе. Пока на маршрут выехали 20 единиц техники 4-х предприятий. Работают с 10-ти часов вечера до 5-ти утра.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— В этом году будет работать 12 предприятий, на базе которых 135 единиц техники.

Для того, чтобы не создавать в городе пробки, днём у нас механизированная чистка не проводится. Она производится исключительно в ночное время.



Опасные участки дорог подсыпают песко-соляной смесью. На зимний сезон её запасли 2,5 тысячи кубических метров. Спецтехника работала в Борках, Заречном и Подгоре.

В ближайшие 3 дня синоптики прогнозируют снег, метель и напоминают автолюбителям о безопасности дорожного движения.

Алишер Ашимов