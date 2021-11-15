Пчёлы отправились на зимовку

Гюзель Закария, корреспондент:



— Потрудились на славу, можно и отдохнуть. Сезон для полосатых тружениц выдался нелёгким. Но, несмотря на это, получили с каждого улья здесь более 100 кг мёда. Следующие 5 месяцев пчёлы проведут в омшанике, где для них созданы комфортные условия.



Оптимальный температурный режим — от 0 до 2 градусов, говорят пасечники. Поднимется выше — пчелы начнут активизироваться, ниже — съедят больше запасённого меда. Следить за температурой будут с помощью метеостанции из дома.

Дмитрий Степура, преподаватель Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:



— Также здесь будет поддерживаться влажность относительная. Здесь есть вытяжная вентиляция и приточная. В зависимости от того, какая нам нужна будет температура, мы будем одну закрывать, другую открывать.



Переместить с пасеки нужно 150 ульев. Треть из них уже занесли в омшаник. Помогают в столь ответственном деле студенты. Иван Зейкан на пчеловодной ферме провел все лето. Практика удалась, говорит второкурсник. За это время научился правильно обращаться с полосатыми труженицами, побывал студент и на пасеках соседней Костанайской области.



Иван Зейкан, студент Северо-Казахстанского колледжа профессиональной подготовки и сервиса:



— На втором курсе мы начали больше заниматься практическими заданиями более самостоятельно. На этой практике мы пересаживали маток с одной семьи в другую, в ячейки пересаживали, подсаживали в другую семью. Мои дальнейшие планы, я думаю, купить ульев 15 и начать продвигать пчеловодство.



Осуществится мечта Ивана уже через 8 месяцев. Тогда он закончит учебу и получит диплом. А пока трудится и учитывает нюансы будущего бизнеса. О них им рассказывает Олег Гаврилов. Фермер занимается пчеловодством уже почти 30 лет. Говорит, что на этом работа пасечников не заканчивается. Долгую зиму они проведут в подготовке.

Олег Гаврилов, председатель национального союза пчеловодов по СКО:



— Сами пчеловоды готовятся к новому сезону. Ремонтируют улья, рамки, перерабатывают сырье. Старые рамки отбирают, которые уже в негодность пришли. Также продукцию реализуют свою.



В этом году медовый сбор фермеров порадовал. Связывают они его с заменой старых ульев на восмирамочные. Такие более подходят к нашему климату, говорит главный пчеловод области. Их легче переместить и они удобнее для самих пчел.

Олег Гаврилов, председатель национального союза пчеловодов по СКО:



— То есть у нас пчелы развиваются вверх как в природе. Третий год с ними работаем. У нас результаты улучшились по качеству, по медосбору и пчелы в них лучше ведутся. Это принцип природного пчеловодства.



Всего в ТОО «Пасека Кызылжар» насчитывается 150 ульев, в каждом по 70 тысяч пчел. Перезимует из них — 90%. Они и дадут первый сладкий мед в конце июня следующего года.

Гюзель Закария