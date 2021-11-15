Курсант Военного института стал чемпионом Кубка мира по рукопашному бою

Более 300 бойцов из 30 стран мира сошлись на московском ринге, чтобы побороться за титул лучшего в рукопашном бою. Своё мастерство на турнире показала и казахстанская сборная. В её составе — и североказахстанский курсант Военного института Национальной гвардии РК Арапбай Сауран. Выступал в весовой категории до 65 килограммов.

Соревнование проходило в честной и упорной борьбе. Соперники достойные. Наш боец показал на ринге высший уровень спортивного мастерства. Он убедительно одолел спортсменов из Индии, Ирана, России и Узбекистана. Признается, финальный бой был не из лёгких.

Сауран Арапбай, чемпион Кубка мира по рукопашному бою:



— В первом поединке я одержал победу над спортсменом из Индии с явным преимуществом. Во втором бою я победил иранского спортсмена по очкам. Было немного сложнее. В третьей встрече я боролся с российским спортсменом. Соперник был сильный. Но, благодаря советам тренера я вырвал победу. А в финале встретились со спортсменом из Узбекистана. Встреча была очень напряженной. С небольшим преимуществом, то есть со счетом 15-14.



По итогам состязаний в весовой категории до 65 кг Арапбай Сауран стал чемпионом Кубка мира, выполнив норматив мастера спорта международного класса. За такой победой стоят годы упорных тренировок и, разумеется, наставления тренера. Мирас Бримжанов признается, что за 4 года работы молодой спортсмен показал себя как упорный и сильный боец.

Мирас Бримжанов, тренер:



— В августе проводился отбор. Проводился кубок Республики Казахстан в Алмате на базе ЦСК. Наши воспитанник Арапбай Сауран стал победителем Кубка РК, тем самым завоевал путевку для участия в Кубке мира. Спортсмен относительно молодой. У меня была установка для него и он молодец, всё, что я ему говорил, все он выполнил. Для Казахстана выступление было успешным. Мы командное 3 место заняли.



Цель проведения Кубка — популяризация этого вида боевых искусств, а также включение дисциплины в программу Олимпиады. Руководитель областного управления физической культуры и спорта Сергей Мелехов поздравил чемпиона и его тренера с победой, пожелал дальнейших успехов.

Анастасия Кузнецова