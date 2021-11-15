«Кулагер» одержал победу над павлодарским «Иртышом»

Спорт

23:41 15 Ноября 2021

Серия побед продолжается! ХК » Qulager » обыграл павлодарский «Ertis». В первой игре в ворота соперников наши спортсмены забросили 6 шайб. Ответная встреча прошла более напряжённей. Но, и здесь первой счёт открыла североказахстанская команда. Итог- 5:4. Таким образом, копилка нашей сборной пополнилась 3 очками. Следующая встреча у «Кулагера» пройдет 17 и 18 ноября с усть-каменогорским «Torpedo». Матч пройдёт в Петропавловске.

Александр Белявский, главный тренер ХК» Qulager» :

В первой игре все получилось. Мы не пропустили победу. В 3-м периоде встречи немного расслабились. Этим воспользовались наши соперники и забили 3 шайбы в ворота. Тем не менее, мы победили.

Жанель Бисенбаева

Читайте также

ФК «Qyzyljar» потерпел поражение от костанайского «Tobolа»
ФК «Qyzyljar» победил шымкентский «Ordabasy»
Гиревики СКО стали призёрами на чемпионате мира в Венгрии
Североказахстанская теннисистка Мадина Омарова стала победительницей на турнире в Узбекистане
Хоккеисты «Qulagerа » сокрушили соперников из Алматы
Обладатель пояса WBA International Евгений Павлов приехал в Петропавловск
Волейбольный клуб «Куаныш» завоевал бронзу на Кубке Казахстана-2021
Областной турнир по греко-римской борьбе памяти Ж. Кармандаева прошел в Петропавловске
ВК «Kuanish» уступил «Altay»
Две золотые медали привезли североказахстанские борцы
ХК «Qulager» проиграл столичному клубу «Snezhnie barsy»
ВК «Куаныш» занял 3-е место на Кубке РК