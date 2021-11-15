«Кулагер» одержал победу над павлодарским «Иртышом»

Серия побед продолжается! ХК » Qulager » обыграл павлодарский «Ertis». В первой игре в ворота соперников наши спортсмены забросили 6 шайб. Ответная встреча прошла более напряжённей. Но, и здесь первой счёт открыла североказахстанская команда. Итог- 5:4. Таким образом, копилка нашей сборной пополнилась 3 очками. Следующая встреча у «Кулагера» пройдет 17 и 18 ноября с усть-каменогорским «Torpedo». Матч пройдёт в Петропавловске.

Александр Белявский, главный тренер ХК» Qulager» :



— В первой игре все получилось. Мы не пропустили победу. В 3-м периоде встречи немного расслабились. Этим воспользовались наши соперники и забили 3 шайбы в ворота. Тем не менее, мы победили.

Жанель Бисенбаева