День национальной валюты отмечают 15 ноября в Казахстане. Ровно 28 лет назад советские рубли сменила новая денежная единица — казахстанский тенге. Первые банкноты можно условно назвать «Портретами». Так, на лицевой стороне купюр появились изображения Аль-Фараби, Суюнбайя, Курмангазы, Шокана Валиханова, Абая Кунанбаева, Абулхаир и Абылай ханов. В начале 1994-го года в обращение выпустили более мелкий номинал — тиын.

Впоследствии инфляционные процессы вывели их из обращения, так как они утратили свою покупательную способность. В связи с чем в 1997-м году утвердили новый ряд монет. Сейчас же современные денежные знаки производят на банкнотной фабрике в Алматы и монетном дворе в Усть-Каменогорске. Стоит отметить, что оригинальный дизайн и качество казахстанского тенге неоднократно высоко оценивали. С 2011-го по 2013-ыы годы наши банкноты признаны лучшими в мире. Всего с 2000-го года национальная валюта получила более 20-ти наград в различных номинациях.

Жанель Бисенбаева