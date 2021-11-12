В Kozybayev University развернули пункт вакцинации

3-й месяц на базе Kozybayev University работает пункт вакцинации. Принимают людей здесь с 13.00 до 16.00 часов. За антигеном приходят как студенты и преподаватели вуза, так и жители областного центра.

Ежедневно мобильная бригада 3-ей городской поликлиники вакцинирует по 10-15 человек. Желающие могут привится двумя препаратами на выбор: российским «Спутником V» и китайским «Vero-cellом». Перед тем, как получить дозу препарата, врачи проводят обследование и только после этого вакцинируют. С начала прививочной кампании на базе поликлиники полный курс иммунизации прошли больше 23,5 тысяч человек.

Жулдыз Ибраева, врач общей практики городской поликлиники №3:



— Измеряем температуру тела, определяем частоту сердечного сокращения, сатурацию кислорода. Проводим осмотр сердца, дыхательной системы и артериальное давление. Если нет никаких противопоказаний, то человек допускается к вакцинации. Если же противопоказания есть, то мы отправляем на дообследование, то есть в стенах поликлиники он сдает анализ, консультируется с терапевтом и потом уже решается, можно ли получить медотвод или нет.



Алишер Ашимов