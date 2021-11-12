Условия жизни переселенцев обсудили депутаты Сената Парламента

Лидер по реализации государственной программы «Еңбек». СК за последние пять лет принял более 9 тысяч граждан из трудоизбыточных регионов страны. Из них 83 % в поисках лучшей жизни выбрали сельскую местность. Новоиспеченным североказахстанцам предоставляют субсидии, жильё, оказывают содействие в трудоустройстве. Последнее способствует решению одной из проблем нашего региона. Вопрос дефицита кадров в основном закрывают специалисты из южных областей. Так, своё рабочее место здесь нашли 90 % переселенцев.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— С начала реализации программы материальная помощь оказана на 1 млрд 200 млн тенге. Из трудоизбыточных регионов прибыло около 360 учителей и более 150 врачей. Предпринимательством занимаются 528 человек. За пять лет в сёлах региона построили более тысячи домов. Стоит отметить, что 88% переселенцев ранее и вовсе не имели собственного жилья.



Рассказали здесь и об итогах реализации программы «Серпін». За 7 лет в образовательных учреждениях области обучились свыше 2 тысяч казахстанцев. Большинство из них выбрали местную альма-матер. Почти 600 человек — студенты колледжей. Однако, такая практика показала неутешительные результаты, отметил заместитель акима области Гани Ныгыметов. В средне -специальных учреждениях адаптация прибывших, как оказалось, идёт намного медленнее.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— С этого года мы прекратили приём студентов именно в организации ТИПО. Как правила, туда поступают очень юные дети, которые по ряду причин не адаптируются, скучают по дому. Поэтому большой эффект будет, если мы будем приглашать именно на программу бакалавриата. Поэтому СКУ создано представительство, которая занимается именно привлечением студентов из южных регионов на гранты в университет.



Получить бесплатное место теперь будет сложнее, чем раньше. С этого года постепенно увеличивают входные баллы. Сейчас они практически приравнялись к стандартным проходным. Кроме того, заместитель акима региона предложил допустить участие в программе молодых людей и из городских школ. Они тоже изъявляют желание получить образование в СК.

Гани Ныгыметов, заместитель акима СКО:



— А также возможно предусмотреть дополнительные стимулы, в частности материальную помощь по возмещению расходов сразу после завершения учёбы. Поскольку в результате бесед с этими студентами сразу после завершения им бывает тяжело здесь закрепиться, найти жильё, оплачивать его. Но, вместе с тем, нам сильно помогает программа «С дипломом в село».



Предложения рассмотрят и примут дальнейшие действия, заверил Кумар Аксакалов. После участники заседания обсудили положение прибывших на историческую родину кандасов. За 5 лет в область переехали 227 семей. Еще 50 человек прибыли из Ирана в сентябре этого года. Они проживают в Есильском и в районе Шал акына. Главной целью визита депутатов Сената Парламента стало ознакомление с условиями проживания переселенцев, решение их проблем на центральном уровне.

Ерик Султанов, депутат Сената Парламента Республики Казахстан:



— Хочу отметить, что одной из целей нашего визита является возможности реализации в СКО пилотного проекта «Асар». Буквально в начале этой недели депутатской группой был осуществлён выезд в Аршалынский район Акмолинской области, где мы воочию ознакомились с ходом реализации этого проекта, предусматривающего строительство 1282 типовых коттеджей для 8 тысяч человек. Я хочу обратить особое внимание, что государством здесь обеспечивается только коммуникации и строятся дороги. А кандасы каждый строит дом за свой счёт. Поэтому у нас есть здесь вопросы, в ходе визита мы обсудим о возможности субсидирования этих домов.



С начала реализации программы в регионы переехали свыше 27 тысяч казахстанцев из трудоизбыточных областей страны. В наш край в поисках лучшей жизни намерены переселиться еще 1800 семей.

Жанель Бисенбаева