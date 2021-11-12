Студенты колледжа железнодорожного транспорта показали свои таланты на конкурсе «Ұлы дала»

Образование

22:01 12 Ноября 2021

В поэтическом конкурсе продемонстрировал свой талант Адильхан Усенов. Студент прочел стихотворение Мукагали Макатаева «Үш бакытым».

Адильхан Усенов, студент:

Цель моя — это показать молодежи, что нужно помнить нашу историю, нужно ценить язык, так как это все будущее нашей страны, будущее нашего поколения. Должны быть подобные мероприятия, чтобы поддерживать культуру нашего народа.

Написание эссе, конкурс чтецов, изготовление фильмов о родном крае. Мероприятие проходило в 3 номинациях на 3-х языках.

Ирина Ульянова, преподаватель петропавловского колледжа железнодорожного транспорта им. Б.Ашимова:

Мы считаем, что такие конкурсы очень важно проводить, так как мы должны развивать не только профессиональные, учебные навыки, но также поддерживать и развивать творческий потенциал наших студентов.

Творческий конкурс «Ұлы дала елі» проходит в рамках реализации общенациональной идеи «Мәңгілік ел». В каждой номинации определят по 3 победителя. По итогам конкурса студентов наградят дипломами и памятными призами.

Анастасия Кузнецова

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