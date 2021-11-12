Сенаторы посетили стройплощадки Петропавловска

Свыше 2 тысяч участков в пригороде Петропавловска. Это вторая очередь застройки посёлка «Солнечный-2». Сейчас на месте пустыря тяжёлая техника прокладывает коммуникации. Устанавливают столбы для линий электропередач, проводят водопровод. Это и плюс строительство дороги обойдутся в 8,5 млрд тенге. Деньги выделили из республиканской казны по программе «Нурлы жол».

Булат Жумабеков, аким г.Петропавловска:



— Общая площадь застройки — свыше 500 га. Из них 220 — под индивидуальное жилищное строительство. Здесь будет 2094 участка. Сейчас в очереди на жильё стоят 11700 человек.



Прокладывают коммуникации сейчас и в микрорайоне «Южный». Проводимую работу делегаты одобрили. По их мнению, выдача земельных участков действительно решит жилищный вопрос городских жителей. А для тех, кто в селе, разработали новый законопроект.

Алимжан Куртаев, депутат Сената Парламента РК:



— Для сельских жителей законопроект предусматривает строительство дома 50 на 50. То есть половину стоимости возводимого жилья государство возместит. Это станет большой поддержкой для сельчан. Сейчас проект на рассмотрении депутатов.



Частные дома в пригороде и высотки в Петропавловске. Депутаты отметили хорошие темпы возведения жилья в городе. Впечатлила застройка по улицам Жумабаева и Уалиханова. На месте старых частных домов здесь строят современные многоэтажки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Построим два студенческих общежития для университета на 1200 койко-мест. Кроме того, в этом микрорайоне появится дворец спорта, три 180-квартирных дома и 6 многоэтажек по 108 квартир. Их строит турецкая компания. Высотки будут современные, в них сразу устроят парковку и торговые дома на первых этажах.



Посетили делегаты и промышленные объекты региона. Ознакомились с производством на ТОО «Радуга». Пластмассовые изделия, сухие завтраки, натуральное, экологически чистое твёрдое мыло. А в перспективе теплица для выращивания овощей и производство санитарно-гигиенической бумаги. Над выпуском товаров народного потребления здесь трудятся 600 североказахстанцев. Работает и оптово-распределительный центр. Благодаря нему жители региона могут купить товар без посредников, а значит дешевле.

Владимир Михайленко, заместитель директора ТОО «Радуга»:



— Основная наша задача — от производителя получить товар. Взять заявки от торговых точек города и отвезти к ним. То есть разорвать эту цепочку, которая мешает развитию бизнеса и определенная инфляционная наценка идёт.



Помогает сдерживать цены и овощехранилище. При «Радуге» оно вмещает 2200 тонн продукции.

А фанерный комбинат решает проблему с импортом древесных стройматериалов. Здесь выпускают 18 тысяч кубометров фанеры в год. Половина остаётся в Казахстане, остальное идёт на экспорт. Высокую оценку от делегатов получил и проект многопрофильной больницы на 500 мест. Её возводят турецкие инвесторы.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— В каждой палате только по 2 человека с индивидуальным холодильником, телевизором, санузлом. Это европейский стандарт. И такие палаты будут в каждом отделении.



Ознакомились делегаты и с ходом возведения нового корпуса Kozybayev University. В 11 этажном здании будут располагаться 73 современные лаборатории. Знания будут получать по самым востребованным в регионе профессиями.

Айгерим Мукашева