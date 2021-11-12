О мерах против коррупции рассказывают студентам

Перед студентами выступает Бакытжан Турсунов — учитель казахского языка и литературы НИШ. Почему так плохо брать и давать взятки? Как коррупция влияет на общество и жизнь? Дискуссия идёт об этом.

Мероприятие формата TEDx в городе проходит во второй раз. Главная цель встречи — поделиться идеями и обменяться мнениями максимально просто и увлекательно. Это хороший способ рассказать о важной и сложной теме доступно и понятно, отмечают организаторы.

Ерлан Абилкаримов, менеджер проектного офиса «Кызылжар — адалдык аланы»:



— Сценки были на первом мероприятии, исполнение песен, рассказы. Здесь уже только спикер. Бакытжан Турсунов расскажет о том, что нужно быть честным, добропорядочным. О том, как он достиг таких успехов. Он состоит в поле молодежи, которая своим примером показывает, как всё же можно жить честно.

Студенты задают свои вопросы, рассуждают. Говорят, интересно, потому что это важная тема.

— Я считаю, что важно такие мероприятия проводить, чтобы было меньше взяток. Сейчас все в стране борются со взятками. И, если люди будут понимать, что плохо брать и давать взятки, то страна наша будет «чище».



— Я пришла в первый раз, мне кажется, что это будет интересно и полезно для всех и для меня в том числе. Я считаю, что это очень важно для людей, для подростков, что такие мероприятия нужно проводить почаще.



Такие встречи планируют проводить на постоянной основе не только со студентами, но и в школах.

Диана Салихова