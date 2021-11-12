Козыбаевские чтения прошли в Kozybayev University

Традиционно началось всё с торжественного возложения цветов к бюсту Манаша Козыбаева.Затем приступили к основной части конференции. Кстати, проходила она онлайн. По ту сторону экрана собрались учёные из Казахстана, стран СНГ, Франции и Литвы. Всего поступило более 370-ти докладов. Кроме того, в Kozybayev University в честь юбилейной даты организовали выставку. Представленные материалы и фото академика хранятся в фонде архива Президента. Надо отметить, что Манаш Козыбаев стоял у истоков многих исследований. Тогда по указу главы государства академик изучал реабилитацию жертв политических репрессий, а также смог доказать роль Кожабергена Жырау в истории казахов.

Сауле Маликова, директор Северо-Казахстанского государственного архива:



— На сегодняшнем мероприятии выступят зарубежные учёные. Они расскажут о вкладе Манаша Козыбаева в изучении истории Казахастана, в том числе и в части всемирной истории.

Акмарал Ибраева, советник председателя правления — ректора Kozybayev University:



— На сегодняшний день сформирована научная база, которая занимается актуальными проблемами в изучении истории СК. Материалы актуальны и по сей день. В нашей области было открыто очень много памятников — Кызыл оба, Ботай, Долматово. Поэтому мы дальше будем продолжать его концепцию.

Жанель Бисенбаева