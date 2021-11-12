И.о. управления здравоохранения СКО Нурлан Айманов: «Ситуация в разы отличается от той, что была в июле 2020-го. Такого количества больных у нас еще не наблюдалось»

СК по-прежнему находится в антилидерах по темпам заболеваемости COVID-19. За последние две недели коронавирусом заразились более двух тысяч североказахстанцев. Из них 161 инфицированного выявили за прошедшие сутки. Ситуация обостряется в областном центре. Здесь зарегистрировали 76 новых случаев. Небольшой прирост наблюдается и в Кызылжарском районе — 22 человека.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— 96,7% приходится на долю эпидемиологических показаний, это 4061 случай. 3,3% — на долю эпиднадзора. В областном центре заболеваемость выросла в 1,4 раза, то есть, с 666 до 953 случаев. Репродуктивное число не превышает 1. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения за последнюю неделю составляет 201,7.

Эпидемиологическая ситуация в области крайне тяжелая, заверяют врачи. Сегодня почти 700 североказахстанцев лежат в инфекционных стационарах. Занятость коек составляет 36%, дополнительно открыли ещё 1750. 60% больных находятся на постоянной кислородной поддержке. 17 человек — в крайне-тяжелом состоянии.

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО.



— Это состояние у нас в разы отличается от ситуации, которая была в июле 2020-го года. Такого количества больных у нас не было. Сейчас медицинские работники инфекционных стационаров работают в авральном режиме. Смертность на сегодня составляет 325 человек. Это связано с циркуляцией дельта-штамма, с высоким поржаением лёгких. С 15 июля по сегодня умерли 282 человека. Ежедневно умирает от 3 до 5 людей.



Особое внимание — массовым мероприятиям. Согласно постановлению главного санитарного врача области, их запретили. В связи с этим усиленно работают мониторинговые группы.

Асет Жуматаев, руководитель департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— У нас за прошедший период с 1 октября по 11 ноября мониторинговыми группами проведено 278 рейдов. Охватили 1600 объектов. К ответственности привлекли 42 лица на сумму 2 миллиона 129 тысяч тенге. На нарушителей проекта «Ашық» наложено 114 штрафов на сумму свыше 4 миллионов 679 тысяч тенге.

С 1-го февраля текущего года в республике идёт прививочная кампания. Сегодня полный курс иммунизации прошли 7 миллионов 777 тысяч казахстанцев. Что касается нашей области, оба компонента антигена получили 238 тысяч 404 жителя.

Алишер Ашимов