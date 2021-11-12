33 тысячи доз вакцины «Pfizer» прибыло в СК

Гюзель Закария, корреспондент:



— Первыми среди несовершеннолетних получат прививки подростки от 16 до 18 лет. Далее на очереди ребята других возрастных групп. В отличие от взрослых, поставить американский антиген дети смогут как в прививочных пунктах, так и в школах.

В учебные заведения для этого будут направлять мобильные бригады. Дети болеют так же как и взрослые, говорят врачи. Только с начала года в стационаре пролежали 453 ребенка ,зараженных КВИ.

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:



— Вакцинация обязательно должна быть у детей, потому что, если сравнивать первую и вторую волну, болело взрослое население, пожилого возраста люди, то в третью и четвертую волну КВИ пошли дети. Дети болеют так же тяжело, имеют различные осложнения, если у них есть какое-то фоновое заболевание, то это осложняет течение данного заболевания.



В СК почти 42 тысячи детей от 12 лет, из них с согласия родителей планируют иммунизировать 75%. Несовершеннолетних с особыми потребностями тоже провакцинируют. Получат первый компонент все уже через неделю, второй — через 21 или 28 дней. Для это в регион поступило 33 тысячи доз «Pfizer-а».

Нурлан Айманов, и.о. руководителя управления здравоохранения СКО:



— Вакцинации подлежат все дети, за исключением тех, кто на данный момент имеет острые состояния, обострение хронических заболеваний, которые могут быть извещены как родителями, так и выявлены врачами или замечены педагогами. Для хранения «Pfizer-а» в СК прибыло 2 морозильные камеры с температурой хранения от — 60 до — 90 градусов на центральный склад областного управления здравоохранения. Туда все вакцины, которые доставлены, вчера перемещены.

В целом, по результатом клинических исследований, эффективность американского препарата составляет 95%. «Pfizer» одобрили во Всемирной организации здравоохранения. Применяют в США, Великобритании, Канаде и Европейском Союзе. Она безопасна, говорят врачи.

Анар Сарбасова, главный внештатный педиатр управления здравоохранения СКО:



— Содержит в себе м-РНК, модифицированную нуклеотидами матричную РНК, которая не содержит живого вируса. Эта вакцина делается с целью эпидемиологического благополучия детей и населения в целом, для предупреждения инфекции и для профилактики распространения заболевания Covid — 19. В Китае эта вакцинация применяется с 3- лет, в США с 12. Конечно, все это делается с полного согласия родителей либо законных представителей.



Стоит отметить, что «Pfizer» разработали в партнёрстве американских и немецких ученых. По данным производителя, она не может стать причиной заболевания и не влияет на геном человека. Что хорошо для беременных и кормящих . Их препаратом будут прививать со сроком от 16 до 37 недели или же через 42 дня после родов. Врачи советуют поставить вакцину,потому как при лечении КВИ женщины в положении не могут лежать на спине. А это не раскрывает лёгкие. Другой минус — при беременности список используемых лекарств сокращается из-за противопоказаний. В зоне риска как мать, так и малыш.

Гюзель Закария