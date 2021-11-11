В СК более 150-ти человек заразились COVID-19

Здравоохранение

22:04 11 Ноября 2021

За прошедшие сутки коронавирусом заразились более 1200 казахстанцев. Ситуация обостряется в СК.За сутки здесь выявили больше 150-ти зараженных. Небольшой прирост наблюдается в соседней Павлодарской области. Количество инфицированных составило 138 человек. В южной столице на 7 заболевших меньше. Между тем, в Казахстане продолжается прививочная кампания. Полный курс иммунизации прошли 7 миллионов 753 тысячи казахстанцев. Что касается северного региона, здесь оба компонента антиковидного препарата получили 238 тысяч жителей.

 Алишер Ашимов

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