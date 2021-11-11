В Петропавловске проходит областной турнир по Қазақ күресі

Сильные, смелые и ловкие. В областном чемпионате принимают участие палуаны из всех уголоков региона. Это победители районных соревнований. Среди них — Ануар Шытырманов. Парень выступает в весовой категории 55 килограммов. Борьбой занимается три года и добился немалых успехов. И сегодня юноша настроен на победу.

Ануар Шытырманов, участник соревнований, Тайыншинский район:



— Выступил один раз — выиграл. Соперник был хорош. У него была хорошая техника. Я его забрал силой и техникой.



Темирлан Габдулин тоже выступает в весовой категории 50 килограммов. На ковёр вышел с Глебом Сычёвым из Кызылжарского района. В напряжённой борьбе Темирлан одержал победу.

Темирлан Габдулин, участник соревнований, район Магжана Жумабаева:



— Я рад, что победил в этой схватке. Мой соперник оказал мне достойное сопротивление. У каждого из нас есть своя тактика. Но, несмотря на это, я одержал чистую победу.



В чемпионате принимают участие спортсмены из 10-ти районов области и Петропавловска. Юноши выступают в весовых категориях от 32-х до 65-ти килограммов. Казак куреси — национальный вид спорта, и с каждым годом он получает широкое признание среди молодежи, отмечает главный судья.

Асылхан Булатов, главный судья соревнований:



— Сейчас наши палуаны проходят отборочный этап. Завтра будут бороться в финале за третье место. В принципе, каждый показывает хорошие результаты. Приятно видеть, что с каждым годом ряды палуанов пополняются. Мы рады, что сегодня национальный вид спорта набирает большую популярность в нашей стране.

Впереди наших спортсменов ждет первенство страны. Его приурочили к 180-летию Ыбырая Алтынсарина. Соревнования пройдут 20 и 21 ноября в Костанае.

Алишер Ашимов