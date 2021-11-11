В Петропавловске проходит областной турнир по Қазақ күресі

Спорт

22:00 11 Ноября 2021

Сильные, смелые и ловкие. В областном чемпионате принимают участие палуаны из всех уголоков региона. Это победители районных соревнований. Среди них — Ануар Шытырманов. Парень выступает в весовой категории 55 килограммов. Борьбой занимается три года и добился немалых успехов. И сегодня юноша настроен на победу.

Ануар Шытырманов, участник соревнований, Тайыншинский район:

Выступил один раз — выиграл. Соперник был хорош. У него была хорошая техника. Я его забрал силой и техникой.

Темирлан Габдулин тоже выступает в весовой категории 50 килограммов. На ковёр вышел с Глебом Сычёвым из Кызылжарского района. В напряжённой борьбе Темирлан одержал победу.

Темирлан Габдулин, участник соревнований, район Магжана Жумабаева:

Я рад, что победил в этой схватке. Мой соперник оказал мне достойное сопротивление. У каждого из нас есть своя тактика. Но, несмотря на это, я одержал чистую победу.

В чемпионате принимают участие спортсмены из 10-ти районов области и Петропавловска. Юноши выступают в весовых категориях от 32-х до 65-ти килограммов. Казак куреси — национальный вид спорта, и с каждым годом он получает широкое признание среди молодежи, отмечает главный судья.

Асылхан Булатов, главный судья соревнований:

Сейчас наши палуаны проходят отборочный этап. Завтра будут бороться в финале за третье место. В принципе, каждый показывает хорошие результаты. Приятно видеть, что с каждым годом ряды палуанов пополняются. Мы рады, что сегодня национальный вид спорта набирает большую популярность в нашей стране.

Впереди наших спортсменов ждет первенство страны. Его приурочили к 180-летию Ыбырая Алтынсарина. Соревнования пройдут 20 и 21 ноября в Костанае.

Алишер Ашимов

Читайте также

Учащиеся НИШ г. Петропавловска приносят победные очки на республиканской спартакиаде по тогызкумалаку
ФК «Qyzyljar» провёл матч с «Atyrau»
ХК «Qulager» одержал победу над столичным клубом «Snezhnie barsy»
ВК «Куаныш» занял 3-е место на Кубке РК
Североказахстанская теннисистка Мадина Омарова стала победительницей на турнире в Узбекистане
Областной турнир по греко-римской борьбе памяти Ж. Кармандаева прошел в Петропавловске
Североказахстанцы заняли 2 общекомандное место в VII республиканских играх сельского спорта «Ак бидай» в Мангистауской области
ХК «Qulager» проиграл карагандинскому «Saryarka»
Две золотые медали привезли североказахстанские борцы
Обладатель пояса WBA International Евгений Павлов приехал в Петропавловск
ХК «Qulager» одержал победу над «Алтай-Торпедо»
Хоккеисты «Qulagerа » сокрушили соперников из Алматы