Спасатели СК готовятся к зиме

ДЧС

22:06 11 Ноября 2021

С 11-го по 12-ое ноября в Казахстане проходят республиканские командно-штабные учения «Қыс-2021».

Спасатели проводят смотр снегоуборочной и высокопроходимой техники и отрабатывают действия по ликвидации аварийных ситуаций на дорогах области в зимний период. Как отмечают ЧС-ники, метели и бураны представляют серьёзную угрозу. Сегодня в области на учёте стоят почти 400 снегозаносимых участков, общая протяженность которых — 1180 километров. Кроме того, для обеспечения безопасного движения на автодорогах области заготовили более ста тонн инертного материала и 86 тонн — горюче-смазочного, подготовили 300 пунктов обогрева.

Мурат Кангужинов, заместитель начальника ДЧС СКО:

— По данным акимата готово более 1100 единиц техники. Но, уже проводится оценка готовности, то есть, осуществляются выезды в районы, проверяются исправность и наличие техники. Если взять итоги прошлого года, то ежегодно проводится более 90 случаев спасательных операций. В 2021-м было 94 операций, где спасли более 700 человек. Ежегодно у нас вводится порядка 40 раз ограничение движений на дорогах области.

Алишер Ашимов

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