Процесс перехода на новые формы управления многоквартирных домов обсудили на заседании акимата

Кумар Аксакалов начал заседание с кадрового назначения. Место руководителя управления образования региона занял 32-летний Назир Жашибеков. Уроженец Карагандинской области свою трудовую деятельность начал преподавателем истории в одной из гимназий.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Несколько лет Назир Жашибеков работал руководителем отдела дошкольного и среднего образования. Следом занимал кресло руководителя отдела образования города Сарань. До сегодняшнего назначения работал заместителем директора республиканского научно-практического центра «Дарын» министерства образования и науки страны. Поздравляем и желаем удачи в предстоящей работе!



После кадровых перестановок перешли к повестке дня. Обсуждали темпы перехода на новые формы управления объектов кондоминиума. До упразднения КСК осталось около 8-ми месяцев. Объединение собственников имущества и простое товарищество вступили в силу уже в 940/девятистах сорока/ домах. Их ждёт новый этап — это внесение необходимых данных в систему Easy project. Всего к переходу на новые формы управления подлежат больше 1,5 тысяч кондоминиумов.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:



— На сегодня из 940 созданных форм управления в систему внесено 886 или 94%. Работу по внесению данных в систему Easy project необходимо завершить в кратчайшие сроки. Так как в дальнейшем планируется интеграция всех данных о многоквартирных домах для обеспечения открытости и прозрачности проводимой работы по управлению объектами кондоминиума.



Кстати, это одно из преимуществ новых форм управления. Вести работу открыто и прозрачно помогут доверенные лица, а именно председатели ОСИ и ПТ. Избираются они сроком на 1 год. Помогать старшим по дому будут советы и ревизионная комиссия. В составе каждого — не менее трёх человек, срок службы — 3 года. Глава региона отметил, что эффективнее на эти кандидатуры избирать знающих и живущих в этом же доме людей.



Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:



— Во-первых, это заинтересованность самого председателя, в чистоте, в уюте и комфортных условиях проживания в своём же доме. Во-вторых, у жильцов есть возможность ежедневного контакта. Спросить за работу будет намного легче. Кроме того, это даёт возможность самостоятельно регулировать возникающие вопросы по содержанию и ремонту, в том числе и распоряжаться финансовыми средствами на едином счету.



Во время КСК было максимум два счёта на несколько, а то и больше многоквартирных домов. О прозрачности тогда говорить даже не стоило. Теперь же сберегательные и текущие счета открывают на каждый кондоминиум отдельно. Распределение и контроль за ними будет осуществляться советом дома с предоставлением ежемесячных отчетов.

Бахыт Ильясов, руководитель управления энергетики и ЖКХ СКО:



— Существуют и другие преимущества от перехода на новые формы управления.Так, за счет средств местного бюджета появилась возможность: зарегистрировать объект кондоминиума, оформить земельный участок дома, провести техническое обследование дома.



Стремительные темпы перехода на новые формы управления фиксируют и в районах области. Так к ОСИ уже перешли 12 объектов кондоминиума в Мамлютском, 3 в Тайышинском и 1 в районе им. Г. Мусрепова. Данную работу завершить необходимо своевременно, завершил в своём докладе Бахыт Ильясов.

Жанель Бисенбаева