Премьера спектакля «Сылаң қыз» состоялась в казахском музыкально-драматическом театре им.С.Муканова

Культура

22:01 11 Ноября 2021

«Сылаң қыз» — это история о девушке Батиме. Её отец занимается торговлей. Окруженный деньгами, он стал зависеть от них. Настолько, что даже перестал обращать внимания на жену и дочь.

Когда отец был в городе, к Батиме идут свататься трое юношей. Они поочередно приходят к ее дому. Первый хочет впечатлить ее стихами. Но, на самом деле он смотрит лишь на большой кошелёк её родителей. Когда приходит второй парень, первый, испугавшись, прячется в шкаф. Но и другой юноша пришёл с корыстными целями. Тем временем домой возвращается глава семьи, и горе женихи разбегаются кто куда. Отец был зол и начал спорить со своей супругой, выяснять о происходящем. Вскоре к Батиме приходит ее любимый, вернувшийся из города с учёбы. Он делает ей предложение и молодые играют свадьбу. В этой постановке роль скупого отца исполняет Дулат Ташкен. Актер признаётся, что трудно было раскрыть образ. Ведь такую драматическую роль нужно было приспособить к комедии.

Дулат Ташкен, актёр казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

Главный герой спектакля — очень скупой человек. Тот, кто забыл о своей семье и ушел за деньгами. В современном мире есть люди, которые не обращают внимания на своих детей, не уделяют времени их воспитанию и образованию, измеряют любовь деньгами. В спектакле поднимается эта проблема.

Спектакль стал первой режиссерской работой Даурена Тойбазарова.

Даурен Тойбазаров, режиссёр казахского музыкально-драматического театра им.С.Муканова:

До карантина я ставил детские спектакли. Это мой первая большая работа. Если этот спектакль заставит зрителей задуматься о важных вещах, то можно будет считать это хорошим достижением.

Североказахстанцы по достоинству оценили работу. Отметили поучительную часть спектакля и хороший юмор.

 — Было очень весело. Игра актёров впечатляет. Приятно провела время.

Понравилось, очень понравилось. Пусть наша молодежь поучается. Хорошая постановка.

Диана Салихова

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