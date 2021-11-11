Каждый четвёртый брак распадается в СКО

Этим фотографиям 44 года. Тогда юные Каратай и Боташ Мусины скрепили свой союз клятвами, праздновали свадьбу. Сейчас, прожив в браке почти полвека, с улыбкой на лице вспоминают те времена. Рассказывают о первой встрече в студенчестве, о том, как рука об руку прошли сложные времена — развал Союза, кризис, реформы. Однако, эти трудности ни чуть не повлияли на их семейную жизнь, наоборот, только укрепили их брак. Говорят, секрет семейного счастья прост — прежде всего, сохранять уважение, быть опорой друг для друга, стремиться и мечтать об одном.

Каратай Мусин, житель г. Петропавловска:



— Молодежи я бы хотел пожелать, чтобы они не боялись трудностей. Самое главное — иметь чувство ответственности, чувство долга, чувство дисциплины. Если молодежь будет это соблюдать, я думаю, у них все получится.

Восьмой десяток жизни супруги посвятили внукам. Их у пенсионеров — семеро. Каждый занимает особое место в сердцах бабушки и дедушки. Вырастили и поставили на ноги они троих детей, вложили в них правильные ценности. Глава семейства считает, что мощнее любой нотации — действие. Поэтому начинал воспитание детей с себя. Этот вклад отмечает и его супруга.

Боташ Мусина, жительница г. Петропавловска:



— Многому научил детей. Был мастером своего дела на работе, заботился о семье. Когда я задерживалась на работе, все домашние дела брал на себя. Учительство ведь непростая работа. Начинается утром, заканчивается ближе к ночи. Он это понимает, ведь сам 12 лет преподавал физику в школе. В воспитании мы придерживались семейных ценностей и традиций. Так и прожили и в горе, и в радости достаточно долгое время.

К сожалению, прожить долгую жизнь и состариться на одной подушке удается не каждому североказахстанцу. Самый короткий брак в регионе распался через месяц после его заключения.

Эмилия Зуевич, главный специалист департамента юстиции по СКО:



— За 10 месяцев 2021 года зарегистрировано 2934 заключения брака, 609 расторжений брака. Средний возраст и мужчин и женщин при расторжении брака составляет 40-42 года. Средний возраст при заключении брака 25-35 лет.



Согласно статистике каждый четвертый брак в СК — неудачный. В заявлениях на развод пары пишут следующее: «не сошлись характерами», «измена одного из супругов», порой причина расторжения — алкоголизм. К слову, в рейтинге среди самых пьющих наша область на шестом месте. Сохранить брачные узы пытаются и в департаменте юстиции. Дают время на раздумья.

Эмилия Зуевич, главный специалист департамента юстиции по СКО:



— При расторжении брака у нас дается 1 месяц. Но, при этом, органами РАГС ведутся беседы при расторжении, то есть с супругами по отдельности либо вместе обязательно проводится беседа, дабы сохранить семейный очаг.



В целом, повлияла на резкий скачок количества разводов пандемия, говорят специалисты. Их уровень повысился на 30%. С начала карантина кто-то стал ближе, а кто-то не смог вытерпеть компанию друг друга. Не смог преодолеть трудности как Каратай и Боташ Мусины.

Гюзель Закария