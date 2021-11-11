800 км автодорог отремонтируют в СКО в 2021 году

Стройматериалы подорожали в разы, а выделенная сумма не изменилась. С такой проблемой столкнулся подрядчик, который ремонтирует участок автодороги «Челябинск-Новосибирск». Из 30 км в порядок привели чуть меньше половины. После стоимость материалов резко выросла, но бюджет на дорогу не изменился. Спор с подрядчиком дошел до суда. И вот разбирательства завершены. ПСД пересчитывают. Весной следующего года ремонт продолжат и в 2022 дорогу сдадут. На старте и реконструкция полотна «Обход г.Петропавловск» протяженностью 8 км. Работы предусматривают строительство нового вантового моста через реку Есиль. На это требуется 20 млрд тенге.

Куаныш Искендиров, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:



— По объекту капитального ремонта автодороги в обход села Возвышенка протяженностью 3 км. Это автодорога Р-58 «Булаево — Рощинское», подрядная организация ТОО «Кокшетауавтодор». Объект готовится к сдаче в эксплуатацию.

Завершается и капитальный ремонт моста через реку Бармаши на автодороге «Петропавловск-Соколовка-граница РФ». Работы выполнены на 85%. Скоро разрешат проезд по мосту.

Куаныш Искендиров, директор СКОФ АО «НК «КазАвтоЖол»:



— В мае месяце текущего года начаты работы по разработке ПСД на капитальный ремонт участка автодороги А-13 «Кокшетау — Кишкенеколь — Омск» от с. Даут до с.Кишкенеколь общей протяженностью 57 км. Выделенная сумма на разработку ПСД составляет 80 млн. тенге. В проекте предусмотрено строительство путепровода через железную дорогу и моста вблизи с.Талшик, трех площадок отдыха с освещением в поселках Даут, Талшык и Кишкенеколь.



По этой дороге курсирует огромное количество грузового транспорта с инертными материалами. Потому конструкцию усилят. Разрешенная нагрузка на ось станет выше.

Максат Баяхмет, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог СКО:



— Также строительство и капитальный ремонт двух мостов. На автодороге «Арыкбалык-Чистополье» вблизи с.Салкынколь ведется строительство моста. Он в паводковый период подтопляемый. Строительство моста позволит полностью избежать ЧС.

Улучшают в регионе состояние не только полотна, но и придорожного сервиса. Пока что из 117 объектов национальному стандарту соответствует только 60%. Идёт работа по выявлению незаконного возведения зданий и сооружений при дороге. Такие самовольные стройки останавливают, владельцев привлекают к ответственности. Возводить придорожные объекты можно легально. Вдоль автомагистралей есть 11 пустующих площадок отдыха, которые могут передать в безвозмездное пользование предпринимателям. Главные условия — объект сервиса должен быть не капитального типа из модульных конструкций с теплым санитарно-гигиеническим узлом.

Айгерим Мукашева