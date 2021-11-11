1402 нарушения ПДД за 2 дня выявили полицейские СКО

Правоохранительные органы

22:06 11 Ноября 2021

За два дня на дорогах области полицейские выявили более 1400 нарушений Правил дорожного движения. В числе наиболее грубых — 76 фактов превышения установленной скорости, 45 нарушений правил маневрирования, 26 случаев непредставления преимущества пешеходам и 12 — создания аварийной обстановки.

Профилактика нарушений ПДД, снижение аварийности и укрепление дисциплины водителей — главные цели оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Выявление нетрезвых автолюбителей — одна из главных линий работы патрульной полиции. За первый день операции выявлено сразу 9 таких случаев. В отношении автолюбителей будут приниматься самые жёсткие меры. Так, в начале недели ночью на пульт «102» поступило сообщение о том, что водитель автомашины марки «Toyota» нетвёрдо управляет машиной. Из-за чего создаёт аварийную ситуацию. Нарушителя остановили. Проверка показала, что находящийся за рулём 32-летний мужчина не имеет права управления. Кроме того оказалось, что он находится в состоянии опьянения. За это североказахстанец получил наказание в виде 20-ти суток ареста. К слову, всего с начала года в области остановлено 849 нетрезвых водителей.

Диана Салихова

Читайте также

В рамках акции «Приёмная на дороге» полицейским СК поступило 300 вопросов
17-летний подросток нашёл гранату на пустыре в СКО
46 потерявшихся лошадей вернули владельцу полицейские
Выпускники военно-технической школы приняли присягу
В СКО с рабочим визитом побывал заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев
За ночные прогулки детей к административной ответственности привлекли более 130 взрослых
Семейное торжество прервала мониторинговая группа в одном из ресторанов Петропавловска