1402 нарушения ПДД за 2 дня выявили полицейские СКО

За два дня на дорогах области полицейские выявили более 1400 нарушений Правил дорожного движения. В числе наиболее грубых — 76 фактов превышения установленной скорости, 45 нарушений правил маневрирования, 26 случаев непредставления преимущества пешеходам и 12 — создания аварийной обстановки.

Профилактика нарушений ПДД, снижение аварийности и укрепление дисциплины водителей — главные цели оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Выявление нетрезвых автолюбителей — одна из главных линий работы патрульной полиции. За первый день операции выявлено сразу 9 таких случаев. В отношении автолюбителей будут приниматься самые жёсткие меры. Так, в начале недели ночью на пульт «102» поступило сообщение о том, что водитель автомашины марки «Toyota» нетвёрдо управляет машиной. Из-за чего создаёт аварийную ситуацию. Нарушителя остановили. Проверка показала, что находящийся за рулём 32-летний мужчина не имеет права управления. Кроме того оказалось, что он находится в состоянии опьянения. За это североказахстанец получил наказание в виде 20-ти суток ареста. К слову, всего с начала года в области остановлено 849 нетрезвых водителей.

Диана Салихова