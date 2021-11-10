Житель СК угнал автомобиль на нетрезвую голову

В СК патрульные полицейские задержали нетрезвого автоугонщика. Инцидент произошёл ещё в конце октября. О пропаже иномарки «Mercedes» заявил житель Булаево. К счастью, стражи порядка нашли её быстро. Автоугонщика задержали на 536-м километре трассы «Челябинск-Новосибирск».

Им оказался 22-летний житель района Магжана Жумабаева. Парень, увидев машину с забытыми в салоне ключами, решил попытать удачу. Однако, управляя «виляющим» транспортом, угонщик был замечен полицейскими при патрулировании. Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 200-ой Уголовного кодекса РК. Задержанного арестовали на 20 суток. Сейчас иномарка водворена на спецстоянку, её вернут владельцу после всех следственных действий.

Айгерим Мукашева