Житель СК угнал автомобиль на нетрезвую голову

Криминал

23:04 10 Ноября 2021

В СК патрульные полицейские задержали нетрезвого автоугонщика. Инцидент произошёл ещё в конце октября. О пропаже иномарки «Mercedes» заявил житель Булаево. К счастью, стражи порядка нашли её быстро. Автоугонщика задержали на 536-м километре трассы «Челябинск-Новосибирск».

Им оказался 22-летний житель района Магжана Жумабаева. Парень, увидев машину с забытыми в салоне ключами, решил попытать удачу. Однако, управляя «виляющим» транспортом, угонщик был замечен полицейскими при патрулировании. Данный факт внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 200-ой Уголовного кодекса РК. Задержанного арестовали на 20 суток. Сейчас иномарка водворена на спецстоянку, её вернут владельцу после всех следственных действий.

Айгерим Мукашева

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