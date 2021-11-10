Вклад общественного деятеля Акжана Карима в повышение качества жизни людей с особыми потребностями оценили на республиканской премии «Жан Шуак»

Акжан Карим — директор ОЮЛ «Объединение инвалидов «Ардос-Журек». Вот уже более 8 лет организация занимается реализацией социальных проектов для людей с особыми потребностями. Здесь они могут бесплатно получить психологическую поддержку, консультации различных специалистов, повысить свои профессиональные навыки в самых разных направлениях. Платформ для самореализации много, нужно лишь стремление. Именно благодаря ему Акжану Кариму удалось воплотить в жизнь немало идей, которые помогли открыть новые возможности для людей с инвалидностью.

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов АРДОС-ЖҮРЕК»:



— Уделяем большое внимание инклюзивному развитию. Чтобы мы не разделяли людей на какие-то категории, а создавали условия для их самореализации через различные сферы. В прошлом месяце мы проводили фестиваль «Искусство без границ», где у нас приняло участие 86 человек с инвалидностью. Со всей области ребята могли продемонстрировать свое творчество.



Желание помогать людям у Акжана Карима было всегда. Несмотря на то, что у него самого судьба не из простых. С самого детства он не мог бегать со своими сверстниками и играть в футбол из-за заболевания. Однако, лучше всех преуспевал в учебе и был развит не по годам, говорит его отец, который был и остается его главной поддержкой во всех начинаниях.

Нурлан Маженов, отец Акжана Карима:



— И он говорит, я хочу помогать таким же людям, как я. Я говорю как, про себя думаю, ему самому помощь нужна, он хочет еще кому-то помогать. Вот мы уже с 2013 года работаем, реализуем разные социальные проекты, постоянно участвуем в конкурсах. Он хоть сам в таком положении находится, он открытый, отзывчивый, всегда хочет помочь людям. Я всегда благодарен судьбе и Акжану всегда говорю: «Молодец, давай, надо вперед, только вперед!»



Его вклад в процесс повышения качества жизни людей с особыми потребностями оценили на республиканской премии «Жан Шуак». Торжественная церемония, организованная Казахстанской конфедерацией инвалидов при поддержке партии «Nur Otan», проходила 4 ноября в Нур-Султане. Со всех городов Казахстана на премию подали заявки более 60 людей с инвалидностью — активных, сильных духом и показывающих свои достижения.

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов АРДОС-ЖҮРЕК»:



— Я бы хотел отметить, что такая премия очень, во-первых, вдохновляет, потому что ты видишь много людей с инвалидностью, которые на самом деле достигают больших успехов, ты берешь с них пример, общаешься. Приезжаешь вдохновленный, хочется делать что-то новое именно для нашей области, именно для наших людей с инвалидностью. Для меня это тоже такая мотивация, чтобы в будущем уже стать номинантом этой премии



Свои идеями на церемонии Акжан Карим поделился с общественными и политическими деятелями, обменялся опытом с участниками и уже готов применить новые проекты в родном регионе.

Акжан Карим, директор ОЮЛ «Объединение инвалидов АРДОС-ЖҮРЕК»:



— Сейчас мы работаем над созданием мобильного приложения для людей с инвалидностью. То есть, чтобы в этом приложении была вся необходимая информация — все законы, все госуслуги, чтобы человеку с инвалидностью не нужно было посещать много сайтов, а все было в мобильном телефоне, и он мог в любое время получить консультацию. Хотим создать проект с экологическим воспитанием. Это будут теплицы, где будут работать люди с инвалидностью и потом можно будет реализовать товары на рынке.



Объединение сотрудничает с фондом «Даму» , Палатой предпринимателей «Атамекен» и другими организациями, чтобы координировать все эти проекты.

Анастасия Кузнецова