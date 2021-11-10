В СКО с рабочим визитом побывал заместитель министра внутренних дел Мурат Баймукашев

Современный стационарный пост «Модуль 391» на пересечении ул. Конституции Казахстана – Ауэзова действует с конца прошлого года. Ежедневно там в двухсменном режиме дежурят сотрудники батальона патрульной и ювенальной полиции. Патрулированием охватываются развлекательные заведения, культурные учреждения, административные здания госорганов, а также школа. В модуле работает 6 камер: 4 наружные и 2 внутренние.

В целом, с начала года дежурные поста выявили более 180 правонарушений. За время его действия к стражам порядка обратились около тысячи граждан. Мурат Баймукашев дал ряд указаний по организации труда в рамках сервисного формата работы, обеспечения безопасности людей и принципа «полиция в шаговой доступности».

Ознакомился заместитель министра внутренних дел и с работой по реконструкции Центра оперативного управления. За 10 месяцев с помощью камер видеонаблюдения там выявили 20, 5 тысяч правонарушений. Также Мурат Баймукашев посетил музей североказахстанских првоохранительных органов, проверил организацию несения службы полицейской кавалЕрии и службы кинологов. Заключительным пунктом рабочей поездки стал участковый пункт полиции, совмещенный со служебным жильем инспектора села Новомихайловки в Мамлютском районе.

Гюзель Закария