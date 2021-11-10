Столичный травматолог-ортопед Нурбек Надиров встретился со студентами Kozybayev University

Опасная, быстропрогрессирующая болезнь, которая может привести к инвалидности. Сколиоз или искривление позвоночника — диагноз распространённый. Но учёные всего мира до сих пор не выяснили точную причину возникновения сколиоза. В 90% случаев видимой причины болезнь не имеет. Об этом будущим медикам рассказывает врач травматолог-ортопед столичного Национального научного центра материнства и детства Нурбек Надиров. В своём выступлении доктор медицинских наук поделился и неутешительной статистикой по сколиозу.

Нурбек Надиров, доктор медицинских наук:



— В Казахстане в 2011 году зарегистрировано 36 тысяч случаев сколиоза. Дальнейшая статистика пока неизвестна. Из этих 36 тысяч больных 31 тысяча — дети до 18 лет. Это, конечно, большая цифра. Мы каждый день делаем операции на позвоночник.



Очень важно не запускать болезнь, говорит врач. Иначе внутренние органы начинают сдавливаться, последствия этого серьезные, человек может стать инвалидом. При тяжёлых и запущенных случаях назначают операцию. Её в нашей стране делают только в Национальном научном центре материнства и детства. Операция очень сложная. В среднем длится 7-8 часов. О нюансах хирургического вмешательства спрашивали студенты вуза. Будущие медики получили не только исчерпывающие ответы, но и советы.

Нурбек Надиров, доктор медицинских наук:



— Нужно изучать английский язык. Очень много полезных статей и инновационных методов от мировых учёных и врачей написаны на английском. Чтобы развивать казахстанскую медицину, нужно, конечно, следить за открытиями в других странах.



Согласны с этим и студенты. В числе тех, кто параллельно с медициной изучает и иностранные языки, Анастасия Изотова. Она планирует стать хирургом. 4-курсница говорит, что за час встречи с доктором наук получила много полезной информации.

Анастасия Изотова, студентка Kozybayev University:



— Сегодняшняя встреча принесла много мотивации обучаться, дежурить, познавать и изучать языки, мотивацию стать хорошим доктором. Очень интересна была встреча. Много нового узнали.

В конце встречи Нурбек Надиров высоко оценил работу медицинского факультета университета. Также врач посетит местные больницы. Планирует провести встречи с медиками, консультации для пациентов со сколиозом. Если выявят больных с тяжёлым течением болезни, могут отправить на операцию в столицу.

Айгерим Мукашева