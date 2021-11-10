Будут ли проводить рейды на российское авто в СК?

Тема российских авто не утихает уже почти неделю. «Напряглись» буквально все, кто имеет триколор на номерах. Однако, касается вопрос автовладельцев, у которых на транспорт нет никаких документов. Таковых по стране насчитали почти 90 тысяч. Кто-то думал, что сможет колесить по казахстанским дорогам и так, некоторые и вовсе не знали, что их авто по каким-то причинам сняли с учёта. Впрочем, значения это уже не имеет. В приоритете закон о дорожном движении, а именно статья 63-я.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:



— Обязательной регистрации подлежит транспорт, изготовленный в Казахстане или ввезённый в него. За исключением транспортных средств, передвигающихся по международному праву и зарегистрированных компетентным органом другого государства. Запрещается в РК участвовать в дорожном движении, эксплуатировать транспортные средства, не прошедшие регистрации.



О рисках приобретения авто с российскими номерами полицейские говорили и раньше. Заманивала североказахстанцев привлекательная цена на понравившуюся иномарку. Доплачивать теперь придётся за постановку на учёт. Иначе, пригнанный из соседний страны транспорт, водворят на штрафстоянку. Немногие знают, что такие «машины-призраки» являются опасными участниками дорожного движения.

Серик Альжанов, начальник управления административной полиции ДП СКО:



— Они не проходят техосмотр. Не прошедшие исследование машины могут быть опасны для самих же водителей, а также других участников дорожного движения.



В неоднозначную ситуацию можно попасть и при ДТП. В случае столкновения с такой машиной доказать, что за рулём сидел именно этот водитель, практически невозможно. Как и то, кто оплатит за причинные ущербы. Своё мнение по этому поводу высказали и сами автолюбители.

— Если водители не нарушают, я не против, конечно. В Казахстане машины все дорогие. Цены атомные. При покупке, конечно, надо проверять учёт. Есть аферисты разные. Надо проверять, конечно.



— Ну да те, которые не состоят на учёте, я согласен да. Люди, которые приобретают транспорт, многого не знают, многие покупают просто воздух. Не дай Бог, если случится авария, в такой ситуации будут большие потери.



— Я считаю правильным то, что транспорт, который не состоит на учёте, нужно регистрировать. Всё должно быть по закону. Потому что есть разные риски.



Всего в регионе количество авто с российскими номерами составляет 8 %. При этом из 151 ДТП, произошедшего с начала года, 38 приходятся на транспорт привезённый из соседней страны.

Жанель Бисенбаева