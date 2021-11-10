Более 4 млн доз вакцины закупили для детей, беременных и кормящих женщин

7 млн 700 тысяч казахстанцев получили оба компонента вакцины от коронавируса. Это 68% от подлежащего иммунизации населения. Согласно мирового рейтинга из 205-и стран Казахстан по охвату прививочной кампании находится на 105 месте. Вакцину получило 40% жителей страны. Об этом на заседании правительства сообщил министр здравоохранения. Также Алексей Цой добавил, что для вакцинации детей, беременных и кормящих женщин закуплено 4 млн 230 тысяч доз. Это позволит охватить 2 млн 115 тысяч человек. Вакцинации подлежат дети в возрасте от 12 до 17 лет, беременные в сроке от 16 до 37 недель и кормящие женщины через 42 дня после родов.

Алексей Цой, министр здравоохранения РК:



— Учитывая особенности хранения вакцины Comirnaty (Pfizer), закуплено 34 единицы холодильного оборудования, которые поставлены в 16 регионов. Кроме того дополнительно закуплена 51 единица холодильного оборудования, поставка планируется до конца ноября т.г. До 15 ноября планируется поставка первой партии вакцины Comirnaty (Pfizer) в объеме 379 тысяч доз.



Айгерим Мукашева