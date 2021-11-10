55 учителей СКО пройдут обучение на международной платформе British Council

Образование

23:03 10 Ноября 2021

55 учителей иностранного языка прошли отбор Британского совета на участие в пилотном проекте British Council Online Teacher Community. 40-часовая программа рассчитана на 10 недель обучения на онлайн — платформе. На выходе педагоги получат знания в сферах планирования уроков, использования инклюзивных практик и медиаграмотности. Они не только повысят уровень преподавания, но и научатся правильно выстраивать диалог с учащимися. В рамках проекта планируется обучение 1000 учителей английского языка общеобразовательных школ.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора филиала «НЦПУ «Орлеу» по СКО:

— Данный проект распространяется на 6 стран: Казахстан, Грузия, Украина, Узбекистан, Армения и Азербайджан. Обучение проходит бесплатно. Учителя предварительно проходят особый отбор на платформе British Council. Это независимый отбор, подтверждающий уровень их знания английского языка. Обучение направлено на профессиональное развитие педагогов.

Айгерим Мукашева

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