55 учителей СКО пройдут обучение на международной платформе British Council

55 учителей иностранного языка прошли отбор Британского совета на участие в пилотном проекте British Council Online Teacher Community. 40-часовая программа рассчитана на 10 недель обучения на онлайн — платформе. На выходе педагоги получат знания в сферах планирования уроков, использования инклюзивных практик и медиаграмотности. Они не только повысят уровень преподавания, но и научатся правильно выстраивать диалог с учащимися. В рамках проекта планируется обучение 1000 учителей английского языка общеобразовательных школ.

Лейла Альмагамбетова, заместитель директора филиала «НЦПУ «Орлеу» по СКО:



— Данный проект распространяется на 6 стран: Казахстан, Грузия, Украина, Узбекистан, Армения и Азербайджан. Обучение проходит бесплатно. Учителя предварительно проходят особый отбор на платформе British Council. Это независимый отбор, подтверждающий уровень их знания английского языка. Обучение направлено на профессиональное развитие педагогов.



Айгерим Мукашева