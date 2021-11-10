42,5% казахстанцев прошли перепись в онлайн

Предварительные итоги национальной переписи населения озвучили на заседании правительства, передает пресс-служба Премьер-министра. Впервые в нашей стране перепись проводилась в электронном виде. 43% населения самостоятельно заполнили электронные листы на сайте.

Сплошным обходом охвачено 57%. Для них работали около 25 тысяч человек персонала. Также по республике действовало свыше 3,5 тысяч специальных пунктов для прохождения переписи. Круглосуточно работал call-центр, куда поступило около полумиллиона обращений от жителей страны. Респондентам разослано более 25 млн SMS-сообщений. Предварительные итоговые результаты кампании будут подведены в конце декабря после всех проверок.

Айгерим Мукашева