180 жалоб на работу медицинских учреждений подали североказахстанцы

С начала года на работу областных медицинских организаций поступило 180 жалоб. По сравнению с тем же периодом прошлого года их количество возросло на 78 случаев или на 56,6%.

«Что касается категории поступивших жалоб, то их можно разделить на следующие:

107 жалоб — на качество оказания мед.помощи: грубое отношение, отказ в обслуживании вызова, приписка;

31 жалоба — на длительные сроки ожидания консультаций узких специалистов, очередь на исследования КТ и МРТ;

24 — прочие жалобы: длительное ожидание приема участковой службы, отказ в приезде скорой медицинской помощи и качество ее услуг;

16 жалоб — на отказ в обеспечении лекарственными препаратами на амбулаторном уровне.

И 2 — благодарности.»

Чаще всего жители обращаются через Call-центр 1406 и посредством мобильного приложения Qoldau-24/7.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:



— Из них, проводя анализ и мониторинг, самое большое количество обращений поступает на качество оказания мед.помощи в городских поликлиниках. Так за 9 месяцев текущего года обращений от населения поступило на сайт или информационную систему на поликлинику №2 — 39 обращений, поликлинику №3 — 35 и поликлинику №1 — 19 обращений.

Специалисты утверждают, что 50% обращений возможно было решить на месте при грамотном разъяснении вопросов. Для этого на постоянной основе проводят обучающие совещания. Так за этот год организовали 43 мероприятия с охватом порядка 3000 человек. Среди них — заместители главных врачей, заведующие отделениями, участковые врачи, средний медицинский персонал, сотрудники регистратуры, Call-центров и др.

Лариса Гордеева, директор филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» по СКО:



— Хотелось бы донести до населения, как защитить свои права пациента. Первый и самый быстрый и удобный способ — это обратиться в службу поддержки пациентов медицинской организации. И второй путь, если не нашли вы понимания в мед.организации, то необходимо обратиться в Call-центр управления здравоохранения по номеру 40-00-01.



А также можно обратиться с жалобой через мобильное приложение «Qoldau — 24/7» , Saqtandyrubot в Telegram и на сайт Фонда социального медицинского страхования fms.kz . Так, по 2 жалобам специлисты провели проверки качества медицинских услуг, где выявили нарушения требований законодательства в области здравоохранения. Эксперты отдела мониторинга оформили акты, выявили 14 дефектов, приняли экономические меры к медицинской организации.

Диана Салихова