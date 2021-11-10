1 миллион тенге от JUSAN BANK выиграла студентка из СКО

Жанар Манап — студентка 3 курса, ей всего 19 лет. На карту JUSAN BANK ей каждый месяц начисляется стипендия, поэтому девушка активно пользуется ею: оплачивает покупки, с помощью мобильного приложения проводит интернет-платежи, делает денежные переводы . Новость о выигрыше для третьекурсницы стала неожиданностью. «Вы стали обладателем миллиона тенге», — такое сообщение девушке пришло в конце прошлой недели.

Жанар Манап, студентка:



— Уведомление пришло в пятницу. Я сначала не поверила, потому что даже не знала, что в данный момент идет розыгрыш от «JUSAN Bank-а». Через некоторое время мне пришло официальное письмо на почту. Меня переполняли эмоции. В первую очередь этой радостной новостью я поделилась с мамой. Выигрыш я планирую передать своим родителям. Они уже сами решат, как им распорядиться.



До этого Жанар не верила в такие конкурсы и ни разу ничего не выигрывала. Однако, это победа вселила в нее веру в удачу. Общий призовой фонд акции — Toyota Land Cruiser 300 и 12 миллионов тенге, 9 из них уже на руках у победителей. Финальный розыгрыш состоится 15 декабря, а значит, уже совсем скоро один из клиентов Jusan Bank получит ключи от новенького авто — Toyota Land Cruiser 300. Условия участия в акции максимально просты.

Жанна Каймульдина, заместитель директора по розничному бизнесу филиала Jusan Bank в СКО:



— Акция действует до 30 ноября. Достаточно перевести деньги по номеру телефона получателя не менее 1000 тенге. И вы уже автоматически становитесь участником розыгрыша 1 миллиона тенге. Для этого функционирует мобильное приложение «JUSAN Bank-а», где вы можете провести все эти переводы.



Чем больше переводов по номеру телефона в мобильном приложении Jusan, тем больше шансов для выигрыша. Если вы еще не клиент банка, но хотите поучаствовать в акции и проверить себя на удачу, скачайте бесплатно мобильное приложение Jusan в апстор или маркет плей и закажите карту. Сделайте шаг навстречу фортуне.

Гюзель Закария