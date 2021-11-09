ВК «Куаныш» занял 3-е место на Кубке РК

Спорт

22:34 9 Ноября 2021

Сабира Бекишева в волейбол играет с детства. Сначала это был любительский, теперь уже — профессиональный. О своём выборе девушка не жалеет. В волейбольном клубе играет 12 лет. Занимает позицию либеро.

Сабира Бекишева, либеро ВК «Куаныш»:

Мы с главным тренером начали волейбол играть ещё в Темирязевском районе, после переехали в спортивную школу-интернат, где открыли для нас высшую лигу. Позже мы выиграли её и выступали в национальной лиге. По сравнению с прошлым годом у нас поменялся состав команды. Поэтому, мы должны друг друга прочувствовать.

Молодые, перспективные и целеустремлённые. В этом сезоне в нашу сборную вошли три новых игрока. Среди них — Карина Денисова. До этого она играла за сборные Италии, Чехии, Словакии и Франции. Говорит, в составе каждой из команд учится чему-то новому.

Карина Денисова, нападающая ВК «Куаныш»:

Отношения в команде замечательные. Коллектив открытый, и девочки все добрые, веселые. Стараемся поддерживать друг друга. У нас есть как опытные игроки, так и молодые. Это дает особую атмосферу.

Недавно наши волейболистки приняли участие в Кубке Казахстана. Соревнования проходили в Усть-Каменогорске. Всего в них участвовали 8 команд. СК занял третье место. Для нашего региона — это историческая победа среди женской национальной лиги.

Азамат Есимов, старший тренер ВК «Куаныш»:

Для области это высокий показатель. Планировали войти в тройку сильнеших… Мы взяли своё. Основные соперники — ВК «Алтай», «Жетысу». На этот сезон у нас стоят задача — закрепиться в тройке сильнейших и подняться на пьедестал выше. Состав обновляется. Пришел новый тренер. До этого работал в Финляндии, Тунисе. Специалист с большим багажом знаний.

Работа предстоит большая, подытожил старший тренер. Скоро наша сборная примет участие в первенстве страны. Он пройдет в Петропавловске с 11 по 18 ноября.

Алишер Ашимов

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