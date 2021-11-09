В Тимирязевском районе пайщики не могут вернуть свои земли

В 2008 году около 240 жителей Тимирязевского района передали свои земли одному из ТОО. Теперь не могут забрать обратно. 80 пайщиков хотят выйти из состава. По закону — имеют на это право. На практике — разбирательства длятся три года, пока безрезультатно.

Рахима Никифорова, жительница Тимирязевского района:



— Нас не устраивали условия по ТОО. Так как в основном оплата производилась в одном и том же эквиваленте. Но, сколько не обращались к исполнительным органам по Тимирязевскому району, исполнительному директору ТОО, руководство ТОО всячески препятствует нашему выходу.

Большинство сельчан хотят передать паи другому ТОО. Уже есть договорённость с предприятием, условия которого учредителей устраивают. Ещё три семьи решили открыть своё хозяйство.

Руслан Мухамеджанов, житель Тимирязевского района:



— У нашей семьи общая площадь 116 га, из них 93 — пашни. ФХ уже открыл. Техника есть, всё готово: К-700, сеялки, культиваторы. Если землю отдадут в ближайшее время, то весной уже засеюсь. Земли решили забирать, потому что отношение к пайщикам не людское. Решили открыть своё ФХ. Столкнулись с проблемой, что директор ТОО не принимает наше заявление, не рассматривают их. Ходили в акимат, прокуратуру.



Нынешний землепользователь ссылается на то, что документы нужно привести в порядок. По факту же земля заложена в банке ещё с 2018 года. Пайщики об этом узнали только, когда захотели выйти из состава. А недавно стало известно, что состоялось собрание учредителей, на котором каждый пайщик подписал согласие на обременение земель. Только вот на собрании сельчане не были.

Олеся Тахметова, юрист:



— В данном извещении — уведомлении были подписи каждого участника — 241 подпись. 2018 года 19 марта было проведено это собрание. Хотя многие участники уже были умершие. То есть подписи их были подделаны. Сейчас у нас назначается почерковедческая экспертиза по данному вопросу.



Сейчас идут судебные разбирательства. Полицейские пока уголовное дело не заводят. По их мнению, документ с подписями пайщиков не является официальным, большой юридической силы не имеет. Но, по словам работников банка, без этого документа землю как залог не приняли бы. А значит, и проблем с выходом из ТОО сейчас бы не было. Юрист Олеся Тахметова заявляет, в этой истории права пайщиков нарушены.

Олеся Тахметова, юрист:



— Они могут забрать свои земельные доли, выйти из ТОО, в котором находятся, и передать другому, которое их устраивает. В СКО это не первый случай, в котором земельные доли пайщикам не отдаются. Законодательство разработано в узком смысле в отношении земельных паёв. Защиты у самих участников очень мало.

Часто пайщики не получают дивиденды вовремя, либо не видят их вовсе. Это тоже нарушение законодательства, говорят юристы. В таком случае, они рекомендуют обращаться к правозащитникам и отстаивать свои интересы в судебном порядке.

Айгерим Мукашева