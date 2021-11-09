В СКО больше всего заболевших КВИ за сутки

Здравоохранение

22:35 9 Ноября 2021

За прошедшие сутки 909 казахстанцев получили положительный результат теста на коронавирус. В разрезе регионов больше всего заболевших в СК, где за сутки COVID-19 подтвердился у 135-ти человек. В большинстве областей в день регистрируют в разы меньше заболевших. К примеру, в Актюбинской только 4 заразившихся, в Кызылординской — 7, в Мангистауской — 3. На данный момент около 40 тысяч казахстанцев получают лечение от коронавируса. Из них около полутысячи — в тяжёлом состоянии. Что касается вакцинации, оба компонента получили 7 миллионов 702 тысячи человек.

Айгерим Мукашева

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