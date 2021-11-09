В Рабочём посёлке ремонтируют аварийный мост

Алишер Ашимов, корреспондент:



— Мост в Рабочем посёлке последний раз реконструировали 7 лет назад. В прошлом году здесь появилась трещина. Устранять её начали только в этом году после проведения всех конкурсных процедур. Но, такой работой жители посёлка крайне разочарованы.

Как только начался ремонт, горожане начали выкладывать фото и видео в соцсетях, где видно, что щели прикрыты просто-напросто картоном. Такая технология петропавловцев, конечно же, не устроила.

— Пока трагедия не случится так и будет!



— Когда это безобразие закончится?



— А можно было ещё глину с навозом, тоже нормально держится.



На самом деле картон положили временно. Им закрыли трещины. Всё для того, чтобы песок и гравий не сыпались на железную дорогу. Волноваться жителям по этому поводу не стоит, заявляют в городском отделе ЖКХ.

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— На сегодня все основные работы проведены. Примерно, работы осталось на неделю. Нужно отметить, что в летний период конкурс на средний ремонт данного путепровода объявлялся два раза. Но, ввиду того, что потенциального подрядчика не было, в сентябре заключили договор с предприятием «Магистраль СК».



На средний ремонт аварийной переправы выделили 21 миллион тенге из местного бюджета. Работы выполняются согласно требованиям проектно-сметной документации. Положили новый асфальт, теперь необходимо отремонтировать деформационные швы.

Сергей Чурилов, автор проекта:



— Их необходимо выполнить, потому что это элемент, который имеет свой срок службы. В данный момент он прошел. В соответствии с этим мы меняем деформационные швы. Он состоит из латунного компенсатора. Эти латунные компенсаторы необходимо выполнять после асфальтирования. Потому что нужно дать ровность на путепроводе. Если мы сначала сделаем компенсатор, потом покрытие, будут волны.

К ремонту моста по улице Караванной приступили 28 октября. Работы планируют завершить уже на следующей неделе.

Алишер Ашимов