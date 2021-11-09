Североказахстанская теннисистка Мадина Омарова стала победительницей на турнире в Узбекистане

Быстрые и чёткие движения, чувство мяча, сосредоточенность — благодаря успешной подаче мяч летит прямо в сторону соперника. На корте — Мадина Омарова, теннисистка номер один в Северном Казахстане. А соперником в этой игре выступает её тренер, приглашенный из Узбекистана, — Ахмаджон Вахапов.

Теннисом девушка занимается с 6 лет. Два часа тренировок днём, столько же- вечером. График плотный, но это не мешает Мадине сочетать спорт и учебу в школе. Учителя входят в положение юной теннисистки, а она не прекращает показывать лучшие результаты на турнирах.

Мадина Омарова, теннисистка:



— Я побывала на многих турнирах. Сейчас нахожусь на 29 строчке в Азии и 10ой в Казахстане по Азии. Мне больше всего нравится соревновательный процесс, люблю ездить по разным странам. Помогает мне мой тренер Ахмад. А настраивает меня мой папа перед игрой. После игры я записываю свои ошибки, отправляю своему тренеру и анализирую свою игру.

В копилке 14-летней Мадины — награды с республиканских и международных турниров. Так, недавно она стала призеркой на международном турнире серии ATF в Узбекистане. Около 60 спортсменов из 7 стран боролись за титул лучших теннисистов. Но, это не помешало североказахстанке с честью защитить нашу страну. Она взяла 1 место на турнире в городе Джизак и 3 — в Ташкенте.

Говорят, у каждого спортсмена есть свои секреты, чтобы справиться с волнением перед игрой. Мадине помогают прыжки на скакалке, поддержка тренера и семьи. Каждый выход на турнирный корт — это результат упорных тренировок, безупречной физической подготовки, планирования и тактики.

Ахмаджон Вахапов, тренер:



— Игроки должны в турниры играть. Почему? Потому что свой уровень они должны знать, соперников. Как из Узбекистана вернулась сюда, она намного сильнее стала играть, намного лучше. Почему? Потому что сразу 2 турнира там играла, после этого уже она много чего поняла, мне кажется. Так и надо. Турниры дают много опыта. С кем как играть, какие решения принимать.



В перспективе Мадина надеется попасть в сборную Казахстана. А пока — тренировки, подготовки и новые победы.

Анастасия Кузнецова