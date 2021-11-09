Семейное торжество прервала мониторинговая группа в одном из ресторанов Петропавловска

В прошлую пятницу визит мониторинговой группы в один из городских ресторанов прервал проведение свадьбы, собравшей около ста человек. В отношении администрации развлекательного заведения собран материал по статье 425-ой Кодекса РК об административных правонарушениях.

Для принятия решения его передали в городское управление санитарно-эпидемиологического контроля. Полицейские напоминают, регион по-прежнему находится в «красной зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции. Массовые мероприятия запрещены. Между тем, не все предприниматели считаются с опасностью, которую создают для здоровья их клиентов нарушения принятых ограничений. С начала года за аналогичные правонарушения владельцев петропавловских клубов, кафе и ресторанов к ответственности привлекали почти 60 раз.

Гюзель Закария