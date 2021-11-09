С 10 ноября в Петропавловске начнёт действовать дифференцированный тариф для детей

Стоимость оплаты проезда картой составит 40 тенге, наличным расчётом — 65. Персонифицированные карты можно приобрести за 200 тенге. С нового года их стоимость планируют повысить. Продают карты в 5-ти точках города: в торгово-развлекательном центре «Dostyk Mall», магазине «Караван», Ассоциации перевозчиков, диспетчерском пункте вокзала и на рынке «Тайга».

Асем Айтулова, пресс-секретарь отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог г.Петропавловска:



— Дети из малообеспеченных семей, получающие АСП… Это дети от 7-ми до 15-ти лет, которые входят в данную категорию, для них проезд бесплатный. Им будут предоставлены специальные карточки, которые они могут взять в центре занятости.

Алишер Ашимов