6 Гран-при привезли североказахстанские танцоры с конкурса в Алматы

Коллективу «Арт» — 6 лет. Но, выступать они стали не так давно. Все потому, что направление у них классическое — требующее долгой и упорной подготовки. На конкурсе североказахстанкие танцоры представили 6 номеров: «Золушка», «Жизель», «Лебединое озеро» и партии из сказки-балета «Белоснежка. Совсем другая история».

Возраст участников коллектива самый разный: от 8 до 17 лет, поэтому отличались и в категориях: от соло до массового.

Ксения Радионова, руководитель мастерской детского и юношеского творчества «Art-класс»:



— Был такой достаточно интересный конкурс. Можно было сравнить себя с кем-то. Профессиональных училищ не было, все были самонадеянными коллективами, такими же как и мы. Но, сложности могли возникнуть, соперники были достаточно тяжелыми. Плюс это южная столица, а там всегда хорошие школы хореографии. Конкурс проходил в один день. Сложность была в том, что он был с утра до вечера. Это долгие ожидания выхода на сцену, долгие ожидания награждения.

Однако, они оправдались. За все представленные номера ребята получили Гран-при.

Танцоры признаются, что были уверены в победе. Упорный труд принес свои плоды. 8-летняя Рамина, например, занимается балетом 3 года. И, несмотря на то, что она впервые выступает так далеко от дома, почти не волновалась и уверенно вышла на сцену.

Рамина Евоева, участница мастерской детского и юношеского творчества «Art-класс»:



— Какие чувства ты испытываешь на сцене?

-Я выступаю, и мне становится хорошо и приятно от того, что на меня смотрят люди. Конкурс прошел хорошо, а готовились мы очень долго.

— Расскажи о своих соперниках. Они были тяжелые или все прошло очень легко?

— Некоторые были тяжелые, но так.



Коллективов на конкурсе было много. Жюри отсмотрели порядка 80 номеров. Нашу команду они отметили как самую артистичную.

Алина Нокушева уже не в первый раз защищает честь родного города. 13-летняя танцовщица выступала на конкурсе в Челябинске, где коллектив также забрал Гран-при. С каждым выходом на сцену, говорит Алина, чувствует себя уверенней. Она до сих пор с трепетом вспоминает свое первое выступление. Тогда девушка сильно волновалась. Но у нее был свой пример для подражания, благодаря которому со страхами справлялась быстро.

Алина Нокушева, участница мастерской детского и юношеского творчества «Art-класс»:



— Мне с детства нравились балерины, мне с детства нравилась Майя Плисецкая. Я смотрела по телевизору ее выступления и захотела пойти на балет. Я рада, что выбрала это направление и мне нравится.



В планах у творческого коллектива покорять все новые вершины и прославлять родной край и за рубежом.

Диана Салихова