39 учащихся НИШ вернулись из научно- краеведческой экспедиции

Дети/молодежь

22:34 9 Ноября 2021

Осенние каникулы с пользой. 39 учащихся НИШ вернулись из научно- краеведческой экспедиции “Туған елге тағзым”. В течение четырех дней студенты Назарбаев интеллектуальной школы побывали на родине Магжана Жумабаева, посетили там музеи, ознакомились с бытом местных жителей. Побывали и в жемчужине СК — Айыртауском районе, а также в соседнем Бурабае. За время поездки ребята погрузились в историю, узнали факты из жизни хана Абылая и его правнука Шокана Уалиханова, а еще на практике ознакомились с предприятиями областного центра. По возвращению для учеников подготовили торжественное мероприятие. Поздравил детей с успешным завершением проекта и директор школы.

Данияр Уалиев, директор НИШ г. Петропавловска:

— Сейчас важно извлечь максимальную пользу из этой поездки и применить все знания на практике. Мы ждем от вас интересных проектов, приложений и туристических направлений. Мы надеемся, что каждый ребенок, принявший участие в экспедиции, полностью осознал важность проекта, получил для себя полезную информацию, набрался сил и энергии.

Гюзель Закария

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