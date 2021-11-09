100 % школ СКО, находящихся вдоль или вблизи дорог, не соответствуют требованиям

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22:35 9 Ноября 2021

С начала года 15 детей получили ранения различной степени тяжести, попав под колёса автомобилей. Трое подростков в результате ДТП погибли. Всего с участием детей в регионе произошло более 30-ти аварий. Эти данные на заседании межведомственной комиссии привёл начальник управления административной полиции Серик Альжанов. В основном, несчастные случаи на дорогах происходят из-за отсутствия разметок, знаков и освещения вокруг учебных заведений. В связи с этим стражи порядка проводят ОПМ, направленные на обследование улично-дорожных сетей, прилегающих к организациям образования.

Так, из 321  школы, расположенной вдоль или вблизи дороги, требованиям в полной мере не соответствует ни одна. В ходе ОПМ полицейские провели 900 проверок, выдали 536 предписаний. Из них исправили только 125 нарушений. Основной причиной неисполнения является отсутствие финансовых средств. В Аккайынском районе из 21-ой школы дорожными знаками оборудованы только 4. Еще 5 из 28-ми в районе Шал Акына. Кумар Аксакалов поручил соответствующим органам устранить нарушения в кратчайшие сроки.

Кумар Аксакалов, аким Северо-Казахстанской области:

Я поручаю с такими акимами, кто больше всего не принимает никаких мер, наверняка, надо меру ответственности рассмотреть на предмет целесообразности нахождения таких людей на должности. Хочу отметить тот факт, что еще не завершили работы по установке 807 дорожных знаков. Поэтому работы надо завершить в кратчайшие сроки.

Жанель Бисенбаева

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