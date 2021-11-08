За ночные прогулки детей к административной ответственности привлекли более 130 взрослых

Почти 230 административных правонарушений выявили полицейские во время осенних каникул. 133 факта из них или 56% — случаи нахождения несовершеннолетних вне дома в ночное время без сопровождения взрослых. Выявлено и поставлено на учет 29 несовершеннолетних и 28 неблагополучных семей.

Это итоги недельного оперативно-профилактического мероприятия «Каникулы». Стражи порядка патрулировали улицы, дворы, переулки, компьютерные клубы, кафе. Так, по улице Интернациональной, около полуночи они заметили 12-летнего мальчика. Как выяснилось, подросток направлялся на встречу с друзьями, якобы для совместного похода за фастфудом. В результате ребенка отвезли домой и передали родителям. Полицейские выписали им предупреждение и провели основательную профилактическую беседу. В ту же ночь стражи порядка выявили еще пять несовершеннолетних любителей одиночных ночных прогулок. По каждому факту составили административный протокол.

Махаббат Шакирова, инспектор отдела ювенальной полиции управления полиции г.Петропавловска:

— Законные представители данных несовершеннолетних привлечены к ответственности по статье 442 ч. 2 КРКоАП. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение. Родителям и их детям разъяснены нормы административного законодательства, проведена профилактическая беседа. В случае повторного появления несовершеннолетних детей ночью вне жилища, повторно, в течение года — будет применено административное взыскание в виде штрафа.

Айгерим Мукашева