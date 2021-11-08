Улицу Жумабаева на время открыли после реконструкции

Реконструкцию улицы Жумабаева начали в середине июня. Тяжёлая техника работала почти на километровом участке от Чкалова до Пионерской. Вложили больше млрд тенге. 400 млн из них потратили на перенос сетей. Это особенность проекта. Все подземные коммуникации вынесли за проезжую часть. Теперь, если нужно отремонтировать, к примеру, водопровод, асфальт вскрывать не будут.

Болат Шуканов, руководитель проекта:



— Из всех коммуникаций у нас под землей только ливневая канализация. Мы переустройство водопровода произвели, переустройство ливневой канализации внутренней подземной. Произвели перенос сетей связи, ЛЭП, высоковольтных линий. Установили опоры освещения. Сейчас прорабатываем вопрос с заводом-изготовителем по освещению. Будем максимально стараться дать освещение в течение месяца, чтобы обеспечить безопасность движения.



Постелили предпоследний слой асфальта и расширили проезжую часть. На этом участке раньше было две полосы. Теперь 4 основные и ещё две дополнительные для разгона.

Айгерим Мукашева, корреспондент:



— Но, на этом реконструкция улицы Жумабаева не завершена. В следующем году в апреле, если позволит погода, приступят к благоустройству. А в июне начнут укладывать последний слой асфальтового покрытия. На это уйдет около 2 недель.

Также в следующем году установят бордюры и остановки, проложат тротуары. Реконструкция Жумабаева рассчитана на два года из-за технической сложности проекта. Предпоследний слой асфальта, если цитировать специалистов, «должен устояться». 5 месяцев, пока шли работы, параллельные улицы Назарбаева и Пушкина были сильно загружены, особенно в часы пик. Потому приняли решение с 8 ноября открыть улицу Жумабаева ориентировочно до весны следующего года.

Айгерим Мукашева