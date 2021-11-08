ХК «Qulager» одержал победу над «Алтай-Торпедо»

С первых минут усть-каменогорцы оказали достойное сопротивление «Кулагеру». Уже на 8-ой шайбу в наши ворота забила сборная «Алтай Торпедо». Автором гола стал Ян Хоменко. Североказахстанцы старались сравнять счёт. К сожалению, этого сделать не получилось. Таким образом, первая игра завершился со счётом 0:1.

Иван Казаченко, нападающий ХК «Qulager»:



— Есть и взрослые, и молодые игроки. Бегают, бьются. Подготовка хорошая. Каждый день шла. В любом случае, надеемся на победу.



Второй период не успел начаться, как североказахстанцы активизировались и сравняли счёт. Шайбу забил Александр Ильин, команду вывел вперёд форвард Константин Пальмтаг. Счёт игры 2:1. Быстрота, ловкость движений и тактика принесли свои плоды усть-каменогорцам без долгих ожиданий. На 8-ой минуте второй 20-тиминутки «Алтай Торпедо» сравнял счёт — 2:2. Следом соперник забросил ещё одну шайбу в наши ворота.

Но, сдаваться хозяевам льда рано. Ближе к концу второго тайма североказахстанцы сравняли счёт. А за две секунды до завершения игры кулагеровцы забили 4-ую шайбу в ворота соперников. Автором гола стал Максим Первухин. Итог второго матча — 4:3.

Максим Первухин, нападающий ХК «Qulager»:



— Игра упорная. Ни одна команда не хочет проигрывать. Что касается нашей игры? Хочется сказать, что нам нужно поменьше удаляться. Уделить этому особое внимание, не хватать глупых удалений. И, конечно же, внимательно играть дальше. Мы надеемся на победу… на нашу победу.



В третьем периоде североказахстанцы сосредоточились на обороне. В свою очередь, усть-каменогорцы активизировались и начали стремительными темпами атаковать нашу сборную. Однако, это не принесло им никаких результатов. В итоге победу одеражал «Qulager». Итог встречи — 4:3.

Александр Белявский, главный тренер ХК «Qulager»:



— Ребята молодцы, победили. Сегодня был сложный матч. Игра непростая, но ребята в определённых моментах выстояли и довели матч до победного конца. Команда соперника неплохо выглядела. К сожалению, во втором периоде было много удалений, которые в определенный момент сломали игру. Но, в конце периода собрались, повернули игру и вышли вперед.



Ответный матч состоялся 6 ноября. В этой игре удача сопутствовала нашим хоккеистам. Североказахстацы одержали победу над «Алтай Торпедо». Итог этой встречи — 5:1. Сейчас местная сборная с 27 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. Следующий матч состоится 13 и 14 ноября. Соперник — павлодарский «Иртыш».

Алишер Ашимов