Граждане с сердечно — сосудистыми заболеваниями могут пройти вакцинацию

Анатолий Косов ставит первый компонент китайской вакцины VeroCell. Всю жизнь 63-летнего пенсионера беспокоит низкое давление, но, несмотря на это, он решился получить прививку. Мужчина много работает: отправляется в дальние рейсы, возит грузы между Казахстаном и Россией. Да и ранее сам тяжело перенес эту злосчастную инфекцию.

Анатолий Косов, житель г. Петропавловска:



— Жена первая заболела. Я с рейса приехал, дома переночевал. Поехал дальше на разгрузку в Астану. Оттуда еду — у меня температура. Жена у меня сильно болела, в последнее время, вообще, еле вставала, еле ходила. Есть вообще не могла. Я вообще на ногах перенес. В частном доме живу, печку топил. За ней ухаживал.

На сегодня в регионе полный курс иммунизации прошли более 230 тыс человек. Медики отмечают, что количество пенсионеров, желающих получить антиген, не так много. В результате чего и повышается риск распространения коронавирусной инфекции. Только за прошедшие сутки в области выявили 142 случая заражения. Нежелание вакцинироваться врачи объясняют недостаточной осведомленностью граждан. Сейчас в народе бытует мнение, что людям с заболеваниями сердца и кровеносной системы противопоказана иммунизация. С этим не согласны врачи-кардиологи.

Максат Кудратуллаев, руководитель блока кардиологии многопрофильной областной больницы:



— Среди противопоказаний к вакцинации от Covid-19 кардиологических заболеваний нет. Мы говорим, что все наши пациенты должны быть привитыми. Потому что, как показала практика, при лечении Covid-19, мы очень часто встречаемся с тромботическими осложнениями, которые являются одним из грозных компонентов этого заболевания. Вам надо прививаться, чтобы не допустить осложнений вашего основного заболевания, потому что , если к нашим кардиологическим заболеваниям присоединяется Covid-19, это, скорее всего, приведет к фатальному исходу.



То есть сердечники, не прививаясь антигеном, подвергают себя еще большей опасности. Из-за тромбоза, вызванного Сovid-19, начнут забиваться стенты, повышается риск обострения ишемической болезни сердца. После прививки гражданам с патологией главного органа и кровеносной системы необходимо продолжать прием лекарств, воздержаться от физических нагрузок.

