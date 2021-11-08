Два Гран-при и первое место завоевал ансамбль «Карлыгаш» на республиканском конкурсе в Алматы

Чувство волнения и радости читается на лицах встречающих поезд из Алматы. На перроне ж/д вокзала с шарами и подарками собрались родные танцоров ансамбля «Карлыгаш». Ребята везут награды с республиканского конкурса «Ақ көгершін». Они проявили себя лучшим образом в искусстве танца и завоевали 2 Гран-при и первое место.

Галина Жумалеева, художественный руководитель образцово-показательного хореографического ансамбля «Карлыгаш»:



— Малышки возили у нас танец «Северные картинки». Фестиваль у нас назывался «Ак когершин» — это «Голубь», и они у нас заняли Гран-при. Середнячки показали эстрадный танец «Прививка» и русский стилизованный «Зимушка». Они заняли 1 место. Старшие у нас тоже заняли Гран-при, они показали казахский танец «Билeзик» и показали русский танец стилизованный «Девичьи гулянья».



Конкуренция была серьёзной. В фестивале принимали участие коллективы из разных городов республики. Однако, это не помешало нашим ребятам произвести фурор на алматинской сцене. Ансамбль показал 6 номеров. Жюри,в составе которых были известные деятели культуры, отметило лёгкость исполнения и высокий уровень техники североказахстанцев.

Анастасия Зырянова, участница образцово-показательного хореографического ансамбля «Карлыгаш»:



— Мы очень сильно переживали, много репетировали, было много коллективов из других городов. Они очень достойные соперники, но, благодаря поддержке наших родителей, руководителей мы выступили хорошо с нашими номерами и взяли вот такие призовые места.



Родители же в победе не сомневались. Они благодарны руководителям ансамбля, ведь во многом благодаря их профессионализму дети неоднократно становились призёрами различных творческих конкурсов. И эта поездка не стала исключением.

— Я встречала свою дочь Мурат Ясмин. Ей 9 лет, она ходит с 3 лет в танцевальный ансамбль. Мы рады, это был её первый выезд так далеко в город Алматы. И вот первый выезд и с такой победой. Мы очень-очень счастливы. Конечно, это только начало для них, поэтому большая благодарность художественному руководителю, педагогам всем ансамбля «Карлыгаш».



— Мы рады, что наши дети приехали с победой. Очень давно занимается наша дочь в этом коллективе. Поэтому хочется пожелать коллективу удачи, дальнейших успехов, творческих успехов.

Анастасия Кузнецова