Вакцина от компании «Pfizer» появится в СКО через две недели

Более 1400 заболевших за сутки — статистика по коронавирусу в стране вновь ухудшается. Больше всего заразившихся по-прежнему в южной столице. Там за сутки зарегистрировали около 200 новых случаев. Чуть меньше -163 положительных ПЦР-теста выявили в нашей области. СК занял вторую строчку антилидеров. Стремительный рост заболеваемости заметен за последние две недели. Так, только в областном центре кривая заражённых возросла почти на 240 случаев. В разрезе районов цифры, конечно, поменьше.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— В сравнении 2 недель рост заболеваемости отмечается в следующих районах области: В Тайыншинском на 44 сл. (с 81 до 125), в Айыртауском на 21 сл. (с 130 до 151) и в Шал акына на 6 сл. (73 до 79)

Единственный выход, причём в долгосрочной перспективе, врачи называют вакцинацию. Привились от опасного вируса более 235-ти тысяч североказахстанцев. Это 63 % от взрослого населения региона. Начнут иммунизировать в скором времени и подростков, беременных, а также женщин в период лактации. Для них в течение двух недель поступит антиген «Комирнати» от компании Pfizer. Вакцина отличается от остальных тем, что она не содержит вирус для выработки иммунной защиты. Плюс ко всему американский антиген один из немногих, который рекомендовала ВОЗ.

Арман Кушбасов, заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля СКО:



— На начальном этапе, когда вакцина поступит, начнутся профилактические прививки подростков в возрасте от 16-ти до 18-ти лет. На последующих этапах мы будем дальше спускаться — это 15, 12 лет. Напомним, что вакцинация будет добровольной и только с предварительного согласия родителей или законного представителя.

Прививать американской вакциной будут подростков старше 12-ти лет. В список вошли и беременные со сроком от 16-ой по 37 неделю, а также женщины после окончания послеродового периода — это 42 дня.

Жанель Бисенбаева